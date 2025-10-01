RU

Настоящая зима в октябре: в Карпатах намело до полуметра снега

Фото: Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом 1 октября (ГСЧС)
Автор: Татьяна Веремеева

На горе Поп Иван Черногорский 1 октября зафиксировали зимние условия: снег, ветер и минусовую температуру. Переметы местами достигают полуметра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака.

По состоянию на 9:00 температура воздуха составляет -5°С, дует северный ветер скоростью 6-8 м/с, в порывах - до 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.

Василий Фицак отмечает, что уже насыпало 10-15 см снега, а местами есть переметы до 50 см.

Предостережение для туристов

ГСЧС отмечает, что такие условия значительно затрудняют передвижение в горах и могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Резкое похолодание, осадки, сильный ветер и плохая видимость повышают риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.

Спасатели рекомендуют:

  • проверять прогноз погоды перед походом;
  • не отправляться в горы в одиночку или сложными маршрутами;
  • брать теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;
  • сообщать родным о маршруте;
  • пользоваться мобильным приложением "Спасение в горах".

В ГСЧС напоминают, что горы осенью могут быть опасными, поэтому стоит заранее готовиться к путешествиям и не рисковать.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в октябре 2025 года. Средняя температура будет на градус выше нормы (+7...+13°С), возможны заморозки и постепенное похолодание в конце месяца. В Карпатах и Крыму ожидают больше осадков, местами до 120% нормы.

Также мы рассказывали, что в Украине в 2025 году ожидается несколько волн "бабьего лета" - теплой осенней погоды после первых холодов. Синоптики прогнозируют потепление в начале и в середине октября, а также в начале ноября. В материале объясняется происхождение названия и народные традиции, связанные с этим периодом.

