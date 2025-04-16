Настоящее тепло в Украину придет завтра не везде: в каких регионах будет максимум +19 градусов

Завтра, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода, до +24 градусов. Но будут и более прохладные регионы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"17 апреля погоду Украины будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер южный, на Правобережье - порывистый, на Левобережье - легкий, умеренный", - рассказала она.

Ночью предполагается +6...+12 градусов, завтра днем везде +20....+24 градуса, разве что в прибрежных районах +16...+19 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 17 апреля ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20....+22 градуса. Южный ветер все еще будет оставаться порывистым.