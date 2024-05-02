Дело о растрате 225 млн гривен завода "Артем" направили в суд

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2017 году иностранный предприниматель, узнав о выделении финансирования на техническое переоснащение и реконструкцию производственных мощностей ГАХК "Артем", разработал план завладения этими средствами.

Для реализации плана лицо вступило в преступный сговор с рядом должностных лиц, в том числе с замминистра.

В свою очередь эти чиновники обеспечили заключение контракта на закупку оборудования для ДАХК "Артем" с предопределенной компанией, которая была зарегистрирована организатором схемы в США по виду деятельности "грузовые перевозки", однако имела все признаки фиктивности.

Для скрытия этого факта и с целью устранения конкурентов компании создали образ сертифицированного поставщика оборонной продукции для Минобороны США и существенно завысили ее показатели производительности.

Как следствие, на счет этой компании государственная компания перечислила 8,3 млн долларов - половину стоимости заключенного контракта, которые уже на следующий день были перечислены на счет другой компании, которой средства использованы на другие нужды, не связанные с выполнением контракта.

Такие действия нанесли государственной компании "Артем" ущерб на сумму более 225 млн гривен.

Действия организатора скрываемой за рубежом схемы квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Заместителю министра экономического развития и торговли Украины инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, директору департамента внешнеэкономической деятельности и маркетингу ГАХК "Артем" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины и директору украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность") - ч. 5 ст. 191 УК Украины (должности указаны на момент совершения преступления).

Кроме того, прокурором САП заявлен иск к обвиняемым о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением.