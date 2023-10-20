Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд

Дело было направлено в Печерский районный суд в столице.

В обвинительном акте в отношении священнослужителя указываются факты оправдания им агрессии Росссии против Украины и "нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений" (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как было установлено следствием, являясь наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры обвиняемый "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт".

"В телефонных разговорах с верующими своими высказываниями он разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Так, рассказали в прокуратуре, священнослужитель делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.

"В своих выступлениях он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Также установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда", - рассказали в прокуратуре.

В СБУ подчеркнули, что в своей деятельности служба "придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины".

Дело митрополита Павла

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сам же представитель Московского патриархата отрицает свою причастность к поддержке агрессии РФ против Украины.

Добавим, что ранее, 7 августа, экс-наместник Киево-Печерской лавры вышел из Лукьяновского СИЗО под 33 миллиона гривен залога. Его обязали носить электронный браслет и не покидать свое местожительство без разрешения.

В августе адвокат митрополита УПЦ МП сообщил, что его подзащитный был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из киевских больниц.