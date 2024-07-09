Дело Гринкевича о взятке на 500 тысяч долларов направили в суд

Львовский бизнесмен предстанет перед судом. Его подозревают в попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР в размере 500 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.
В ГБР не называют имя и фамилию бизнесмена, но очевидно, что речь идет о скандальном деле Игоря Гринкевича.
Правоохранители напомнили, что бизнесмен хотел дать взятку за “помощь” в возвращении изъятого имущества, а также закрытии уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний - одних из крупнейших поставщиков Министерства обороны.
Чиновник ГБР сразу сообщил своему руководству о том, что бизнесмен пытается дать ему взятку. После этого подозреваемый назначил ему встречу в ресторане, где передал наличку. Его сразу задержали сотрудники ГБР.
Теперь бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы с возможностью конфискацию имущества.
Напомним, правоохранители также расследуют дело о незаконном присвоении бюджетных средств во время поставок Минобороны имущества ненадлежащего качества. В этом подозревают компании, подконтрольные Игорю Гринкевичу. По этому факту продолжается досудебное расследование.
О подозрении объявили не только Игорю Гринкевичу, но и его сыну Роману. Всего компании Гринкевича не выполнили заказ Минобороны на 1,5 млрд гривен. Они должны были передать одежду для солдат. Ущерб государству оценивается в более 1 млрд гривен.
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