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Дело Гринкевича о взятке на 500 тысяч долларов направили в суд

Фото: Игорь Гринкевич ("Суспільне Дніпро" Юрий Тынный)
Автор: Иван Носальский

Львовский бизнесмен предстанет перед судом. Его подозревают в попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР в размере 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

В ГБР не называют имя и фамилию бизнесмена, но очевидно, что речь идет о скандальном деле Игоря Гринкевича. 

Правоохранители напомнили, что бизнесмен хотел дать взятку за “помощь” в возвращении изъятого имущества, а также закрытии уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний - одних из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

Чиновник ГБР сразу сообщил своему руководству о том, что бизнесмен пытается дать ему взятку. После этого подозреваемый назначил ему встречу в ресторане, где передал наличку. Его сразу задержали сотрудники ГБР. 

Теперь бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы с возможностью конфискацию имущества. 

Что предшествовало

Напомним, правоохранители также расследуют дело о незаконном присвоении бюджетных средств во время поставок Минобороны имущества ненадлежащего качества. В этом подозревают компании, подконтрольные Игорю Гринкевичу. По этому факту продолжается досудебное расследование.

О подозрении объявили не только Игорю Гринкевичу, но и его сыну Роману. Всего компании Гринкевича не выполнили заказ Минобороны на 1,5 млрд гривен. Они должны были передать одежду для солдат. Ущерб государству оценивается в более 1 млрд гривен.

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