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Справедливая цена на газ и разблокирование его экспорта будет способствовать увеличению газодобычи, - эксперт

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Среда 17 мая 2023 17:10
Справедливая цена на газ и разблокирование его экспорта будет способствовать увеличению газодобычи, - эксперт Фото: справедливая цена на газ и разблокирование его экспорта будет способствовать увеличению газодобычи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за текущей ситуации на газовом рынке новые инвесторы не станут вкладывать средства в развитие украинской газодобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, сейчас газовый рынок находится в тяжелом финансовом состоянии. Он отметил, что эта проблема возникла, потому что частные газодобытчики не могут экспортировать и продавать свой ресурс.

"В результате полтора миллиарда кубических метров лежат сегодня в подземных хранилищах частных компаний", - подчеркнул Омельченко.

Он также добавил, что при таких условиях новые инвесторы не станут вкладываться в украинскую газодобычу, потому что отсутствуют стимулы для ее наращивания.

"Нужно ситуацию будет менять таким образом, чтобы добывающий природный газ он мог реализовывать его на внутреннем рынке по рыночным ценам, или экспортировать без всяких ограничений. В противном случае, никаких инвестиций и роста газодобычи не будет", - подытожил Омельченко.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля.

По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.

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