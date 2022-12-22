Справедливая подача света и понятные графики: в Киевской ОВА дали поручение энергокомпаниям
В Киевской области постепенно улучшается ситуация с электроэнергией после массированных обстрелов российских оккупантов. В то же время, энергокомпаниям поставили задачу как можно быстрее выйти на понятные графики и подавать свет жителям справедливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.
Кулеба провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Главным вопросом заседания была ликвидация критической ситуации, которая сложилась в области из-за вражеских обстрелов объектов энергоснабжения.
Так, комиссия предоставила поручение "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные жителям Киевской области графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.
"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевской области. Это подчеркивается отдельно", - написал глава ОВА.
По словам Кулеба, сейчас постепенно улучшается ситуация в общинах, где отсутствовал свет более 48 часов. Речь идет о Бучанском и Вышгородском, части Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на плановые графики.
Также было поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.
Глава ОВА подчеркнул, что в кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные "Пункты несокрушимости" и пункты обогрева в общинах. Где это нужно, будет обеспечен подвоз воды.
Напомним, эксперт считает, что в начале следующего года электроэнергию в Киеве будут включать не более 10 часов в сутки.
При этом спикер КМВА Михаил Шаманов надеется, что энергетики в ближайшее время будут пытаться перейти от аварийных отключений к плановым.
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