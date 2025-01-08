Гренландия может стать независимой, но не штатом США, - глава МИД Дании
Гренландия может стать независимой, если этого захотят ее жители. Но она не будет штатом Соединенных Штатов Америки, ведь это вряд ли является амбициями властей острова.
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы полностью признаем, что Гренландия имеет собственные амбиции. Если они реализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным штатом в составе США", - сказал Расмуссен.
По его словам, беспокойство США относительно безопасности в Арктике является оправданным в связи с усилением активности России и Китая в регионе.
"Не думаю, что у нас внешнеполитический кризис. Мы открыты к диалогу с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", - добавил датский министр.
Трамп хочет купить Гренландию
Отметим, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию. Однако Дания отмечает, что остров - это ее территория и не может быть "продана".
В декабре 2024 года Трамп снова вернулся к заявлениям о желании приобрести Гренландию.
На фоне посягательств избранного президента США Дания усиливает оборону Гренландии, а также изменила герб.
Тем временем ЕС призвал уважать суверенитет стран-членов союза после заявлений Трампа.
Подробнее, что стоит за словами Трампа о Гренландии - в материале РБК-Украина.
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