SPRAVDI развеяло фейк об убийце Фарион

Сегодня, 20 июля, по сети начали распространять фото вероятного убийцы украинского языковеда Ирины Фарион. Однако данная информация оказалась ложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPRAVDI .

Однако, по данным Центра стратегических коммуникаций, эта информация оказалась ложной.

Telegram-каналы распространили фотографию 21-летнего юноши, который мог быть убийцей Фарион.

Напомним, что вчера 19 июля, во Львове было совершено покушение на Ирину Фарион. Выстрел был направлен прямо в голову, после чего языковед доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Врачи сделали операцию и поместили Фарион под аппарат ИВЛ, однако незадолго после этого Фарион умерла от полученной травмы.

Детали расследования и все, что известно о покушении на Фарион, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время добавим, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители рассматривают все версии убийства Фарион, включая "ведущую в Россию".

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