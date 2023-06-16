Дело об утечке из Пентагона: Тейшейре выдвинули обвинения по шести пунктам

Федеральное большое жюри в Бостоне предъявило ему обвинение по шести пунктам.

Какое обвинение

Согласно обвинительным документам, Тейшейра, который стал служить в Национальной воздушной гвардии с сентября 2019 года, с 2021-го имеет допуск к секретной информации.

Утверждается, что начиная примерно с января 2022 года Тейшейра умышленно, ненадлежащим образом и незаконно сохранял и передавал информацию национальной обороны, что была классифицирована как "Совершенно секретно" или "Секретно", и/или конфиденциальную закрытую информацию, которая может быть использована во вред Штатам или в интересах иностранного государства, на платформе соцсетей для лиц, которые не уполномочены получать такую информацию.

В обвинении говорится, что Тейшейра передавал секретную информацию о национальной обороне через платформу соцсетей двумя способами:

он вероятно получил доступ к секретным документам, содержащим информацию о национальной обороне, с секретной рабочей станции на базе Otis USANG, расшифровал и передал информацию в письменных абзацах другим пользователям на платформе социальных сетей.

также разместил в сети изображения секретных документов со стандартными грифами, включая "Секретно", "Совершенно секретно", и SCI, что указывает на то, что они содержат строго секретную информацию правительства США.

По крайней мере, один из документов, содержащих информацию о национальной обороне, якобы был найден в цифровой форме в определенной учетной записи, связанной с Тейшейрой, говорится в обвинительных материалах.

Позиция стороны обвинения

Как заявил генеральный прокурор Меррик Гирлянда, в обвинительном заключении было указано, что правительство доверило Джеку Тейшейре доступ к секретной информации о национальной обороне, включая информацию, которая, "как можно разумно ожидать, нанесет исключительно серьезный ущерб национальной безопасности в случае ее раскрытия".

"Тейшейре предъявлено обвинение в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать. При этом он вероятно нарушил закон США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", - подчеркнул он.

Что грозит Тейшейре

В США каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации национальной обороны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, условного - до 3 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов США.

Федеральный судья вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.

Отметим, что сначала, когда 21-летний Тейшейра был арестован 13 апреля, ему было предъявлено уголовное обвинение в хранении и передаче информации национальной обороны, а также в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов.

Позже, 19 мая, судья окружного суда США Дэвид Хеннесси удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу. Тейшейра остается в федеральной тюрьме.