Дело не в выплатах. Почему в Германии мало украинцев зарабатывают на жизнь

Спустя два года войны Германия предоставляет убежище наибольшему количеству украинцев в ЕС. В то же время доля трудоустроенных беженцев существенно ниже, чем в других европейских странах.

Почему в Германии мало украинцев выходят на работу и есть ли связь с выплатами и социальной поддержкой, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW .

В 2024 году Германия потратит на украинских беженцев до 6 млрд евро

Германия приняла более 1 млн беженцев из Украины, но в конце 2023 года работали только 21% трудоспособных бежавших от войны.

Немецкие политики все чаще высказывают предположение, что низкий уровень трудоустройства украинцев связан с финансовыми пособиями, которые они получают.

"Если мы говорим, что Германия является страной иммиграции, то, например, украинцы легче всего бы интегрировались в наш рынок труда. Но только 20% работают – потому что им не нужно работать", – заявил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер, который входит в Христианско-демократический союз (ХДС).

Такую точку зрения разделяют также политики других политических партий. По мнению Маттиаса Ендрике из Социал-демократической партии (SPD), Германия "слишком хорошо" предоставляет поддержку для беженцев из Украины.

Украинцы имеют право на социальные выплаты наравне с немцами, в частности на базовую помощь для безработных Bürgergeld (гражданский доход). В 2024 году один человек получает 563 евро в месяц. Пособие на детей составляет от 357 до 471 евро ежемесячно в зависимости от возраста. Местные власти также покрывают расходы на медицинское страхование и проживание (арендная плата и отопление). Также предоставляют средства на приобретение мебели и школьных принадлежностей.

Фото: Митинг украинцев в Берлине (gettyimages.com)

По словам министра финансов Кристиана Линднера, в 2024 году Германия потратит на социальные выплаты украинским беженцам от 5,5 млрд до 6 млрд евро.

Много украинцев работают там, где упрощен доступ к рынку труда

Многие страны Европы предоставляют более низкую помощь украинским беженцам, а уровень трудоустройства украинцев там значительно выше. Например, в Польше и Чехии работают около двух третьих трудоспособных беженцев, в Британии – около половины.

Социолог Дитрих Тренхардт, который анализировал статистику трудоустройства украинцев в Европе для исследования Фонда Фридриха Эберта, не считает, что низкий уровень занятости беженцев в Германии объясняется социальными выплатами, которые они получают.

Он отмечает другие европейские страны, которые все еще поддерживают украинцев финансовой помощью, но имеют высокий уровень занятости. В Дании, например, около 78% украинских беженцев работают, в Швеции и Норвегии более 50% работают.

Исследование демонстрирует, что особенно много трудоустроенных украинцев в странах, где есть легкий доступ к рынку труда. Польша, Чехия, Дания, Нидерланды и Ирландия упростили свои цифровые административные процедуры. Для установления правового и социального статуса достаточно одной регистрации.

Фото: Работа в Германии (gettyimages.com)

Кроме того, Нидерланды привлекли агенства временной занятости, что дало украинцам быстрый доступ к работе. Италия и Словакия приняли процедуры, облегчившие трудоустройство украинских врачей и медперсонала.

Но Германия, Австрия и Швейцария ввели систему со многими ограничениями и барьерами доступа. Проверка профессиональных квалификаций, научных степеней и докторских степеней очень сложна. Процесс занимает очень много времени.

По словам Дитриха Тренхардта, большинство украинских беженцев устроились на низкооплачиваемую работу.

"Никакой европейской стране еще не удалось заработать на образовании украинцев. В основном они работают на низкооплачиваемых работах, в гостиницах и ресторанах, в простых сферах обслуживания, в сельском хозяйстве", – отмечает он.

Что препятствует беженцам выходить на работу в Германии

Изучение немецкого языка оказалось проблемой для украинских беженцев. В январе 2024 года около 124 тысяч человек было зарегистрировано на интеграционных и языковых курсах. Ожидается, что 75% из них завершат курс к середине года.

Фото: Интеграционный курс в Германии (gettyimages.com)

Федеральное контрольно-ревизионное ведомство Германии недавно опубликовало отчет, что украинцы проваливали тест по немецкому языку. Успешно завершили интеграционный курс менее половины украинцев, которым дали такое право. Каждый седьмой из них оставил курс, даже не сдав экзамен.

Правительство Германии запустило пилотную программу Job Turbo, которая позволит устраиваться на работу с низкими знаниями языка. После завершения тестового этапа в конце марта 2024 года программа должна стать общедоступной.

Еще одним препятствием для выхода на работу является уход за детьми, ведь женщины составляют 65% беженцев. Многие прибыли в Германию как родители-одиночки. В Германию приехали со взрослыми около 350 тысяч детей.

В то же время организовать уход за детьми оказывается проблемой: в детских садах и школах не хватает персонала. Некоторые из беженцев также ухаживают за пожилыми родственниками.

Фото: Беженцы с детьми (gettyimages.com)

В январе 2024 года в Федеральном агентстве занятости Германии было зарегистрировано примерно 519 тыс. украинцев. Но только половина из них могла бы выйти на работу.

Поскольку работа имеет ключевое значение для интеграции, это будет важно для украинских беженцев, когда временная защита в ЕС закончится в 2025 году.

"Если бы они были включены в сферу занятости, то могли бы выбирать остаться или вернуться. Без этого выбора они могут оказаться в опасной ситуации или в конечном счете массово подать заявление в убежище", – обращает внимание Дитрих Тренхардт.