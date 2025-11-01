Дело Труханова. Чем известен экс-мэр Одессы и за что его посадили под домашний арест

Карьерная лестница Труханова

Геннадий Труханов родился в Одессе, закончил Одесское высшее артиллерийское командное училище имени Фрунзе в звании лейтенанта. Позже окончил Киевский национальный университет внутренних дел и получил научную степень кандидата психологических наук в Одесском национальном университете имени Мечникова.

С 1986 по 1992 год проходил службу в Северо-Кавказском военном округе, закончив ее в звании капитана. С 1992 года фактически 20 лет будущий мэр Одессы строил карьеру на охранных предприятиях и в разных чиновничьих должностях – был директором охранной компании Капитал & Ко, советником гендиректора ООО "Лукойл Украина", помощником-консультантом в Верховной Раде, заместителем гендиректора ООО "Бруклин-Киев".

При этом, в 2005 году Труханов баллотировался в Одесский городской совет, а в 2010 году возглавил фракцию Партии регионов в горсовете Одессы. В 2012 году по итогам выборов прошел в Верховную Раду от той же партии. После Революции достоинства Труханов вышел из Партии Регионов, а уже в мае 2014 года победил на выборах мэра Одессы. В 2015 году его переизбрали – он набрал больше 50% голосов. При этом, в 2016 году противники Труханова разбили под мэрией палаточный городок с требованием его отставки, но в ночь на 26 апреля на городок напали.

В 2020 году Труханов снова пошел на выборы, на этот раз от партии "Доверяй делам" и занял первое место, обойдя представителя от ОПЗЖ и Евросолидарности. 14 октября 2025 года стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства из-за подозрений о наличии у него российского паспорта. В связи с этим он был досрочно отстранен от должности городского головы. Его обязанности теперь выполняет секретарь Одесского горсовета. Также Зеленский образовал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителем бывшего главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Скандалы Труханова

Геннадий Труханов за время своей работы городским головой ни раз попадал в разные уголовные скандалы. В 2018 году НАБУ и САП обвинили Труханова в том, что за два года до этого он с другими чиновниками завладел средствами из городского бюджета в сумме 185 млн грн под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. Сам же Труханов свою вину отрицает, считает дело политически мотивированным и среди заинтересованных в этом лиц называет бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили. В 2020 году суд оправдал всех обвиняемых по этому делу.

В 2016 году был опубликован Панамский архив, согласно которому Труханов якобы владеет более чем 20 предприятиями через офшоры на Виргинских островах, при этом указан как гражданин РФ. В СБУ начали расследование этого факта, но тогда не нашли подтверждения наличия у Труханова российского гражданства.

Труханов также не поддерживал процессы декоммунизации в Одессе. При его руководстве городской совет отменил решение о переименовании ряда улиц, которые носили имена разных коммунистических деятелей и событий. Также он выступал против сноса памятника Екатерине ІІ и переименовании улицы Пушкина. В одном из интервью он отметил, что его пугает такой радикальный отказ от российской культуры.

При этом, с началом в Украине большой войны против российских оккупантов Труханов занял проукраинскую позицию и стал критиковать россиян, которые регулярно терроризируют Одессу. В ночь на 23 июля российские войска нанесли удар по Спасо-Преображенскому собору, в результате чего историческое сооружение было частично разрушено. Тогда Труханов, обратившись к россиянам на русском языке, заявил, что Одесса ненавидит Россию.

"Во время этой войны вас называли разными именами. Рашисты, орки, подонки и гниды. Тем не менее, это еще ласково. А вы просто существа без рода и племени, моралей и ценностей. И без будущего. Вы нас, одесситов, знаете очень плохо", – сказал Труханов в своем обращении.

Что же касается российского гражданства, споры о том, имеет его Труханов или нет, идут уже давно. В разное время журналисты публиковали расследования, доказывающее, что у экс-мэра Одессы не только российский паспорт, но и идентификационные документы других государств. Сам Труханов это отрицал.

14 октября 2025 года Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении украинского гражданства Труханова, о чем сообщили в пресс-службе СБУ. Как пояснили в Службе, решение основывается на доказательствах того, что экс-мэр Одессы является гражданином России и имеет загранпаспорт РФ. Документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении СБУ.

Фото: СБУ показала российский паспорт Труханова (t.me/SBUkr)

Трагедия 30 сентября и суд над Трухановым

30 сентября в Одессе прошли мощные ливни, которые затопили многие улицы города. Из-за стихии в городе погибло девять человек. Одесситы рассказывали о том, что вода буквально сбивала с ног людей, затапливала дома, уничтожала заборы. Женщин, которые возвращались домой с работы, волна сбила с ног и унесла по течению.

Также ливни залили цокольный этаж одного из домов, где жила семья из пяти человек, включая ребенка – все они погибли, не успев выбраться наружу. Их тела обнаружили позже при откачке воды.

После трагедии Труханов, еще будучи на посту мэра, отмечал, что всего за семь часов на Одессу выпала двухмесячная норма осадков, поэтому ливневые системы не справились с нагрузкой. Зеленский же поручил министру развития общин и территорий провести полную проверку работы местных властей.

Параллельно с этим свое расследование начали полицейские, проведя более 25 обысков у Труханова и других лиц, ответственных за эту сферу. По версии следствия, ливневые системы годами не содержались в надлежащих условиях. По итогу предварительного расследования генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что Труханову, среди прочих, объявили о подозрении. Бывшего мэра правоохранители "встретили" прямо на парковке.

"Сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей", - заявил на днях генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

На Труханова и других причастных лиц завели дело по статье о служебной халатности, повлекшей за собой смерть людей. Предварительные слушания назначили в Печерском районном суде Киева. Прокуроры ходатайствовали о домашнем аресте в качестве меры пресечения. Сам Труханов перед началом судебного заседания прислал в суд ходатайство с просьбой выступить на заседании онлайн.

Во время заседания Труханов по видеосвязи заявил, что происходит "какой-то треш". Он отметил, что некоторые места, которые затопило, всегда затапливало. Он стал вдаваться в детали и рассказывать про конкретные улицы, их реконструкцию, чистку ливневок и коллекторов.

"Я не собираюсь бежать, я как никто заинтересован, чтобы ничего не было скрыто, чтобы посмотрели внимательно, что у нас есть, у нас есть куча документов, которые доказывают, почему все отработали, отработали все службы на 100%", – отметил Труханов в своем обращении к суду.

Адвокат Труханова Александр Лысак также перечислил дела экс-мэра на посту, отметил, что он не будет никуда убегать, поэтому ходатайство прокуроров о домашнем аресте не имеет смысла. Помимо этого, он сообщил, что официальной информации о прекращении гражданства Труханова еще нет.

"На сегодняшний день любая официальная информация о прекращении гражданства Труханову ни от Государственной миграционной службы, ни от территориального управления…Никакой информации нет о прекращении гражданства", – добавил адвокат.

Несмотря на попытки защиты доказать, что Труханов сделал все в тот день, когда Одессу залило ливнями, суд встал на сторону обвинителя и бывший мэр получил домашний арест на два месяца. Он не должен будет выходить из дома и обязан носить электронный браслет. А в это время дело будет рассматриваться по сути.