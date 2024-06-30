Дело о штурме Капитолия против Трампа: суд повысил юридическую планку для прокуроров

Шестеро из трех судей постановили отменить решение суда низшей инстанции, которое позволило обвиняемому бывшему офицеру полиции Джозефу Фишеру, выдвинуть обвинения в коррупционном препятствовании официальному процессу - утверждению Конгрессом победы президента Джо Байдена над Трампом в 2020 году, которое пытались заблокировать участники беспорядков.

В решении, автором которого является председатель Верховного суда Джон Робертс, суд применил узкое толкование закона о препятствовании. В нем отмечается, что прокуроры должны доказать, что обвиняемый "нарушил доступность или целостность" документов или других записей, связанных с официальным производством, или пытался это сделать.

К Робертсу присоединились коллеги-консерваторы Кларенс Томас, Сэмюэль Алито, Нил Горсуч и Бретт Кавано, а также либеральный судья Кетанджи Браун Джексон.

Робертс отверг предложенное Министерством юстиции более расширенное толкование того, что является препятствованием, назвав его "новым толкованием, которое криминализирует широкий спектр прозаического поведения, подвергая активистов и лоббистов десятилетиям заключения".

Консервативная судья Эми Кони Барретт написала особое мнение, к которому присоединились либеральные судьи Соня Сотомайор и Елена Каган.

Фишер обжаловал обвинения в препятствовании, которые федеральные прокуроры выдвинули против него и сотен других людей, включая Трампа, по делам, связанным с событиями 6 января.

Суд низшей инстанции получил указание пересмотреть дело в свете пятничного решения.

Это решение стало потенциальным стимулом для Трампа, бросающего вызов демократу Джо Байдену на выборах в США 5 ноября 2024 года.

Ожидается, что в понедельник, 1 июля, Верховный суд вынесет решение по ходатайству Трампа об иммунитете от судебного преследования по делу о подрыве федеральных выборов. Трамп не признал себя виновным.

Кампания Байдена заявила, что пятничное решение "не меняет фундаментальной истины, что Дональд Трамп всегда будет ставить себя выше нашей демократии".

"Жестокие повстанцы и те, кто их поощряет, должны быть привлечены к ответственности, но Дональд Трамп думает иначе", - говорится в заявлении кампании.

В то же время, генеральный прокурор Меррик Гарланд выразил разочарование этим решением.

"6 января было беспрецедентное нападение на краеугольный камень нашей системы управления - мирную передачу власти от одной администрации к другой", - сказал Гарланд, добавив, что пятничное решение "ограничивает важный федеральный закон, который департамент пытался использовать для того, чтобы те, кто несет наибольшую ответственность за эту атаку, столкнулись с соответствующими последствиями".

Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет в случае признания виновным, хотя 6 января признанные виновными в препятствовании обвиняемые, получили гораздо меньшие сроки заключения.

Заложники 6 января

Выступая на предвыборном митинге в Вирджинии, Трамп процитировал пятничное решение и призвал освободить людей, которых преследуют по обвинениям, связанным с атакой на Капитолий.

"Освободите заложников 6 января сейчас", - сказал Трамп под аплодисменты толпы.

Прокуратура обвинила Фишера в том, что он напал на полицейских, охранявших вход в Капитолий. Согласно обвинению, Фишер, в то время сотрудник полиции города Северный Корнуолл в Пенсильвании, проник внутрь здания и прижался к офицерскому щиту, когда полицейские пытались очистить территорию от участников беспорядков. По их словам, он оставался в Капитолии в течение четырех минут, прежде чем полиция вытолкала его оттуда.

Фишер ожидал суда по шести другим уголовным обвинениям, включая нападение или препятствование офицерам и общественные беспорядки, пока продолжалось рассмотрение его дела о препятствовании правосудию.

Назначенный Трампом окружной судья США Карл Николс, удовлетворил просьбу Фишера о снятии обвинения в препятствовании, постановив, что оно касается только тех обвиняемых, которые фальсифицировали доказательства. Апелляционный суд округа Колумбия отменил это решение, что побудило Фишера подать апелляцию в Верховный суд.

По оценкам федеральных прокуроров, это решение может повлиять на 250 из примерно 1400 человек, обвиняемых в нападении на Капитолий. По данным Министерства юстиции, около 50 обвиняемых 6 января были признаны виновными и осуждены по обвинению в препятствовании, не имея других тяжких преступлений. Из них около половины сейчас отбывают наказание в виде лишения свободы, что составляет менее 2% от общего количества обвиняемых.

Правовая проблема в этом деле заключалась в том, как согласуются между собой две части закона о препятствовании деятельности. Первое положение запрещает препятствовать официальному производству путем уничтожения "записей, документов или других объектов". Вторая часть делает преступлением "иное препятствование" официальному производству.

По словам Баррета, Конгресс написал закон о препятствовании с "расширительным толкованием".

"Джозеф Фишер якобы участвовал в беспорядках в Капитолии, которые привели к задержке совместного заседания Конгресса 6 января. Блокирование официального процесса, безусловно, квалифицируется как препятствование или затруднение процесса с помощью других средств, кроме уничтожения документов. Таким образом, предполагаемое поведение Фишера подпадает под действие (закона)", - написал Барретт в особом мнении.