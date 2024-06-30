Дело о штурме Капитолия против Трампа: суд повысил юридическую планку для прокуроров

Верховный суд США повысил юридическую планку для прокуроров, которые выдвигают обвинения в препятствовании в деле о подрыве федеральных выборов против Дональда Трампа и обвиняемых, причастных к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Шестеро из трех судей постановили отменить решение суда низшей инстанции, которое позволило обвиняемому бывшему офицеру полиции Джозефу Фишеру, выдвинуть обвинения в коррупционном препятствовании официальному процессу - утверждению Конгрессом победы президента Джо Байдена над Трампом в 2020 году, которое пытались заблокировать участники беспорядков.
В решении, автором которого является председатель Верховного суда Джон Робертс, суд применил узкое толкование закона о препятствовании. В нем отмечается, что прокуроры должны доказать, что обвиняемый "нарушил доступность или целостность" документов или других записей, связанных с официальным производством, или пытался это сделать.
К Робертсу присоединились коллеги-консерваторы Кларенс Томас, Сэмюэль Алито, Нил Горсуч и Бретт Кавано, а также либеральный судья Кетанджи Браун Джексон.
Робертс отверг предложенное Министерством юстиции более расширенное толкование того, что является препятствованием, назвав его "новым толкованием, которое криминализирует широкий спектр прозаического поведения, подвергая активистов и лоббистов десятилетиям заключения".
Консервативная судья Эми Кони Барретт написала особое мнение, к которому присоединились либеральные судьи Соня Сотомайор и Елена Каган.
Фишер обжаловал обвинения в препятствовании, которые федеральные прокуроры выдвинули против него и сотен других людей, включая Трампа, по делам, связанным с событиями 6 января.
Суд низшей инстанции получил указание пересмотреть дело в свете пятничного решения.
Это решение стало потенциальным стимулом для Трампа, бросающего вызов демократу Джо Байдену на выборах в США 5 ноября 2024 года.
Ожидается, что в понедельник, 1 июля, Верховный суд вынесет решение по ходатайству Трампа об иммунитете от судебного преследования по делу о подрыве федеральных выборов. Трамп не признал себя виновным.
Кампания Байдена заявила, что пятничное решение "не меняет фундаментальной истины, что Дональд Трамп всегда будет ставить себя выше нашей демократии".
"Жестокие повстанцы и те, кто их поощряет, должны быть привлечены к ответственности, но Дональд Трамп думает иначе", - говорится в заявлении кампании.
В то же время, генеральный прокурор Меррик Гарланд выразил разочарование этим решением.
"6 января было беспрецедентное нападение на краеугольный камень нашей системы управления - мирную передачу власти от одной администрации к другой", - сказал Гарланд, добавив, что пятничное решение "ограничивает важный федеральный закон, который департамент пытался использовать для того, чтобы те, кто несет наибольшую ответственность за эту атаку, столкнулись с соответствующими последствиями".
Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет в случае признания виновным, хотя 6 января признанные виновными в препятствовании обвиняемые, получили гораздо меньшие сроки заключения.
Выступая на предвыборном митинге в Вирджинии, Трамп процитировал пятничное решение и призвал освободить людей, которых преследуют по обвинениям, связанным с атакой на Капитолий.
"Освободите заложников 6 января сейчас", - сказал Трамп под аплодисменты толпы.
Прокуратура обвинила Фишера в том, что он напал на полицейских, охранявших вход в Капитолий. Согласно обвинению, Фишер, в то время сотрудник полиции города Северный Корнуолл в Пенсильвании, проник внутрь здания и прижался к офицерскому щиту, когда полицейские пытались очистить территорию от участников беспорядков. По их словам, он оставался в Капитолии в течение четырех минут, прежде чем полиция вытолкала его оттуда.
Фишер ожидал суда по шести другим уголовным обвинениям, включая нападение или препятствование офицерам и общественные беспорядки, пока продолжалось рассмотрение его дела о препятствовании правосудию.
Назначенный Трампом окружной судья США Карл Николс, удовлетворил просьбу Фишера о снятии обвинения в препятствовании, постановив, что оно касается только тех обвиняемых, которые фальсифицировали доказательства. Апелляционный суд округа Колумбия отменил это решение, что побудило Фишера подать апелляцию в Верховный суд.
По оценкам федеральных прокуроров, это решение может повлиять на 250 из примерно 1400 человек, обвиняемых в нападении на Капитолий. По данным Министерства юстиции, около 50 обвиняемых 6 января были признаны виновными и осуждены по обвинению в препятствовании, не имея других тяжких преступлений. Из них около половины сейчас отбывают наказание в виде лишения свободы, что составляет менее 2% от общего количества обвиняемых.
Правовая проблема в этом деле заключалась в том, как согласуются между собой две части закона о препятствовании деятельности. Первое положение запрещает препятствовать официальному производству путем уничтожения "записей, документов или других объектов". Вторая часть делает преступлением "иное препятствование" официальному производству.
По словам Баррета, Конгресс написал закон о препятствовании с "расширительным толкованием".
"Джозеф Фишер якобы участвовал в беспорядках в Капитолии, которые привели к задержке совместного заседания Конгресса 6 января. Блокирование официального процесса, безусловно, квалифицируется как препятствование или затруднение процесса с помощью других средств, кроме уничтожения документов. Таким образом, предполагаемое поведение Фишера подпадает под действие (закона)", - написал Барретт в особом мнении.
6 января 2021 года Конгресс США проводил заседание, во время которого планировал утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден.
Во время заседания, несколько тысяч сторонников Трампа собрались на масштабный митинг возле Капитолия. Впоследствии митингующие прорвали полицейский кордон, ворвались в помещение Конгресса и устроили там беспорядки с охраной, во время которых погибли 5 человек.
В июле 2023 года Минюст США обвинил Трампа по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.
Политика обвинили в препятствовании в рамках уголовного обвинения из четырех пунктов по делу, возбужденному в прошлом году специальным советником Джеком Смитом. Преступление подпадает под действие Закона Сарбейнса-Оксли 2002 года, - федерального закона, принятого после скандала с бухгалтерскими махинациями в ныне несуществующей энергетической компании Enron.
Федеральные прокуроры обвинили экс-президента в том, что он оказывал давление на чиновников для отмены результатов выборов 2020 года и поощрял своих сторонников к маршу к Капитолию 6 января, чтобы заставить Конгресс не признавать победу Байдена на основании ложных заявлений о массовых фальсификациях во время голосования.
Трамп и его союзники также разработали план использования фальшивых выборщиков из ключевых штатов, чтобы сорвать сертификацию.
Добавим, что в ноябре прошлого года суд отправил за решетку на пять лет бывшего сотрудника Госдепартамента, участвовавшего в штурме Капитолия.
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