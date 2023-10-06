Дело о "секретных файлах": Трамп рассказал миллиардеру из Австралии данные об атомных субмаринах США

Так, согласно данным источника, Трамп встречался с Праттом в резиденции Мар-а-Лаго в апреле 2021 года, спустя три месяца после ухода с поста.

"В ходе разговора Трамп обсуждал "предсказуемое точное количество ядерных боеголовок" на субмаринах и то, насколько они близко могут подобраться к российским подлодкам незамеченными", - сообщил источник.

Уже через несколько минут Пратт рассказал эту информацию своим знакомым, а затем еще по меньшей мере 45 людям, включая сотрудников, журналистов, иностранных и австралийских должностных лиц, а также нескольких бывших премьер-министров Австралии.

Тогда Австралия планировала заключить с США соглашение о покупке субмарин. Приняли ее только в этом году.

Дело Трампа о "секретных документах"

Напомним, 9 июня Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома. Позже ему предъявили еще несколько обвинений по этому делу.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "тайно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

Недавно стало известно, что федеральный судья, рассматривающий дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года.

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