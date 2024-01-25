Дело о хищении в "Укрэнерго": бизнес-партнера Коломойского объявили в розыск

Также известно, что вместе с ним разыскивают еще двух человек, причастных к организации схемы по хищению денег "Укрэнерго".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве Кипермана Михаила Юрьевича, Кондрашова Дмитрия Александровича и Фролову Юлию Николаевну", - заявили в ведомстве.