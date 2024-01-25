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Дело о хищении в "Укрэнерго": бизнес-партнера Коломойского объявили в розыск

Фото: НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Коломойского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана и еще двух фигурантов по делу хищения в "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Также известно, что вместе с ним разыскивают еще двух человек, причастных к организации схемы по хищению денег "Укрэнерго".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве Кипермана Михаила Юрьевича, Кондрашова Дмитрия Александровича и Фролову Юлию Николаевну", - заявили в ведомстве.

Фото: подозреваемые в участии схемы по хищению денег "Укрэнерго" (www.facebook.com/nabu.gov.ua)

Напомним, в рамках данного дела правоохранители раскрыли схему завладения электрической энергией "Укрэнерго". Ее стоимость составила более 716 млн. гривен.

Недавно разоблачены коррупционные схемы в Украине

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему хищения оборонного бюджета в Одессе.

По версии правоохранителей, главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления присвоил себе более 1 млн. бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса.

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Укрэнерго