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Дело о хищении средств. Замглавы Сумской ОВА отстранили от должности

Фото: заместитель главы Сумской ОВА Олег Клименчуков (svatove city)
Автор: Наталья Юрченко

Заместителя главы Сумской ОВА Олега Клименчукова отстранили от должности. Его подозревают в хищении государственных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Замглавы Сумской ОВА Олега Клименчукова отстранили от должности на два месяца решением суда 8 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, Олега Клименчукова и начальника Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олега Чунаева разоблачили на хищении средств, которые выделили на восстановление критической инфраструктуры.

СБУ установила, что чиновники заключили договоры на проведение строительных работ с подконтрольными фирмами, а также намеренно завысили цены на стройматериалы.

Позже заместителю главы Сумской ОВА избрали меру пресечения - личное обязательство.

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