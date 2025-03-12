"Дело пиджаков": Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Согласно решению судьи экс-начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Его оштрафовали на 300 тысяч лари (108 тысяч долларов).

Саакашвили и Джанашия ранее отвергали обвинения и заявляли, что они носят политический характер.

Сегодня же Саакашвили отбывает шестилетний срок. Против него ранее было вынесено два приговора по делам о:

помиловании убийц Сандро Гиргвлиани;

избиении депутата Валери Гелашвили.

Новый срок исчисляется с момента задержания экс-президента - 1 октября 2021-го. В частности, против него продолжаются судебные процессы по событиям 7 ноября 2007-го и незаконному пересечению границы.

"Дело пиджаков"

Саакашвили обвиняли в использовании госсредств на отдых в дорогих отелях, а также курортах, визит в косметологические клиники и приобретение одежды, в том числе и пиджаков.

Политик, в свою очередь, назвал обвинения "абсурдными" и нацеленными против его имиджа "борца с коррупцией".