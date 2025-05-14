Не дело одного дня. В ЕС объяснили, как на самом деле санкции влияют на экономику России

Отвечая на вопрос о том, не стоит ли как можно скорее ввести санкции против России, которыми угрожала Германия, Франция, Великобритания и Польша если Москва не согласится на режим тишины, Валтонен ответила, что сегодня Европейский союз (ЕС) работает именно над 17-м пакетом ограничений и планирует принять его.

Она добавила, что Европа лучше других понимает, что Российская Федерация (РФ) понимает только силу, в связи с чем необходимо продолжать работать над сдерживанием и оказывать экономическое давление на страну-террориста.

Как работают санкции

Как пояснила Валтонен, санкции не исключают импорт или экспорт с одного дня на другой. Несмотря на то, что России удалось частично или даже полностью обойти ограничения, санкции заставляют платить Москву большую цену.

"И это сейчас отражается в очень высокой инфляции, которую, к сожалению, чувствуют люди на улице. Все стало намного дороже. И мы также видим, что фонды национального богатства, которые Россия, очевидно, создала для того, чтобы страна могла дольше вести войну, также постепенно исчерпываются. Сейчас именно тот момент, когда экономическое давление на Россию должно быть настолько сильным, чтобы Россия это почувствовала, чтобы она лучше пошла на переговоры и сложила оружие", - отметила глава ведомства.