Дело "Мидас". Экс-советнику Галущенко смягчили меру пресечения

"Рокет" вышел из СИЗО

Эксраднику эксминистра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, фигурирующему по делу "Мидас" под именем "Рокет", смягчили меру пресечения. Его выпустили из следственного изолятора под домашний арест.

Среди всех подозреваемых по этому делу Миронюк пробыл под стражей дольше всего – почти год.

Теперь во время нахождения под домашним арестом он будет носить электронный браслет.

Основанием для смягчения меры пресечения стало окончание максимального срока содержания под стражей во время расследования.

Дело "Мидас"

ВАКС взял Миронюка под стражу еще 12 ноября 2025 года с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен.

Впоследствии суд несколько раз уменьшал залог, теперь он составляет 25 миллионов гривен.

Еще в ноябре прошлого года прокурор объяснял необходимость содержания Миронюка под стражей риска уничтожения доказательств. Ведь при обыске он пытался уничтожить документы и выбросить телефон.

Миронюк фигурирует в деле о коррупции в сфере энергетики.

Участники аферы систематически получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

На суде Миронюк отрицал свою причастность к работе в Минэнерго и "Энергоатоме".