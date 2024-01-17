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ГБР передало в суд материалы относительно непосредственных убийц активистов Майдана

Украина, Среда 17 января 2024 10:13
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ГБР передало в суд материалы относительно непосредственных убийц активистов Майдана Фото: ГБР передало в суд материалы относительно непосредственных убийц активистов Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители завершили расследование уголовного производства и передали в суд материалы по 20 бывшим "беркутовцам". Они применили огнестрельное оружие против участников мирных акций протеста в феврале 2014 года, что привело к гибели безоружных активистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства установлено, что указание применить оружие предоставил экс-президент Виктор Янукович. Находясь в резиденции "Межигорье", он через правительственную связь отдал преступный приказ Министру МВД на применение работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия к мирным участникам акции протеста.

"Исполнителями стали работники спецроты киевского "Беркута". Накануне им выдали огнестрельное оружие и боеприпасы", - отметили в ГБР.

Действовали при подготовке и по указанию

В ГБР информируют, что сотрудники роты во взаимодействии с работниками других подразделений на улице Институтской применили к безоружным активистам огнестрельное оружие. После чего по указанию "командира" стали отходить на заранее подготовленную позицию - бетонные блоки, перекрывавшие вход на территорию правительственного квартала.

Огонь по всем без разбора

Находясь за укрытием, спецназовцы продолжили производить прицельные выстрелы на поражение митингующих, которые не совершали никаких противоправных действий. В результате применения оружия стражи порядка убили 48 и ранили 90 участников акций протеста. Среди них были люди, пытавшиеся оказать помощь пострадавшим.

Лишь утром на следующий день после принятия Верховной Радой решения о возвращении спецподразделений в места постоянной дислокации бойцы спецроты отошли с занятых позиций.

Лишились доказательств

В дальнейшем, опасаясь преследования за совершенное, оружие было похищено и повреждено спецназовцами и, в частности, утоплено в водоеме на территории одного из районов Киева. Впоследствии часть оружия все же была обнаружена и идентифицирована.

Материалы направили в суд

"Обвинительный акт в отношении 9 "беркутовцев" направлен в суд для рассмотрения по специальной процедуре, в связи с укрывательством обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретения ее гражданства. Ранее в суд было направлено еще 11 обвинительных актов", - сообщили в ГБР.

Относительно обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также приняты меры по розыску их имущества и наложение на него арестов.

Дела Майдана

Ранее сообщалось, что сроки давности в части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в 2023 году.

Также начальник департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексей Донской отмечал, что приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 должен быть оглашен уже в 2023 году.

Недавно расследование дела по расстрелу митингующих на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года было завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

Напомним, в октябре правоохранители сообщили о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ, в том числе главе Росгвардии Виктору Золотову, за преступления во время Революции Достоинства.

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