Дело о коррупции. Еще одному судье Киевского апелляционного суда избрали меру пресечения

В отношении фигуранта было частично удовлетворено ходатайство прокурора САП, и применена мера пресечения в виде залога в размере 4 миллионов гривен, а также обязательство носить электронный браслет.

Суд также возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;

не покидать пределы Киева без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 18 февраля 2024 года, но в пределах срока досудебного расследования.

Отметим, что фигурант дела судья Дзюбин около 3-х недель находится в больнице, соответственно меру пресечения сегодня ему выбирали по видеосвязи.

Дело о коррупции в Киевском апелляционном суде

Напомним, 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

По данным источников РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. Речь идет об имуществе "Мотор-Сичи" по делу экс-директора предприятия Вячеслава Богуслаева, а именно воздушные суда.

На следующий день, 30 ноября, четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении. Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на их содержание под стражей.

ВАКС 5 декабря избрал меру пресечения судье Игорю Паленику и Юрию Сливе. Их арестовали с возможностью выйти в залог. 8 декабря еще одному фигуранту дела о коррупции в Киевском апелляционном суде избрали меру пресечения. Судья Виктор Глиняный был арестован с возможностью внесения залога.

Также сообщалось, что 15 декабря Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от осуществления правосудия двух судей Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного и Юрия Сливу.