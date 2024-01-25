Дело о коррупции. Четырем судьям Киевского апелляционного суда продлили отстранение

Отстранение продлено до 25 марта. Соответствующее решение было принято по ходатайству руководителя САП.

Четверо судей Киевского апелляционного суда были отстранены в связи с привлечением к уголовной ответственности. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.

Имена подозреваемых в САП не раскрывают. Однако по данным источников РБК-Украина, фигурантами дела являются судьи Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик, Вячеслав Дзюбин.

Ранее фигуранты отстранялись от осуществления правосудия еще в декабре 2023 года. По мнению следствия, судьи могут незаконно влиять на органы досудебного расследования, суд и других участников уголовного производства, искусственно создавать доказательства невиновности.

Что известно о деле

Напомним, 29 ноября прошлого года НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие "нужного" решения.

По версии следствия, один из судей Киевского апелляционного суда предложил удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. Речь идет об имуществе "Мотор-Сичи" по делу экс-руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева, а именно - про воздушные суда.

Уже 30 ноября четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении. Высший совет правосудия (ВСН) дал согласие на их содержание под стражей.

ВАКС 5 декабря избрал меру пресечения судьям Игорю Паленику и Юрию Сливе. Их арестовали с возможностью выйти в залог. 8 декабря еще одному фигуранту дела о коррупции в Киевском апелляционном суде избрали меру пресечения. Судью Виктора Глиняного арестовали с возможностью внесения залога.

Также сообщалось, что 15 декабря Высший совет правосудия временно отстранил от правосудия двух судей Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного и Юрия Сливу.