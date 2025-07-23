RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дело Коломойского: САП и НАБУ завершили расследование схемы на 9,2 млрд гривен

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Его подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Как отметили правоохранители, досудебное расследование в деле Коломойского и еще 5 лиц - бывший сотрудников "ПриватБанка", которые подозреваются в завладении более 9,2 млрд гривен, было завершено. 

При этом детективы НАБУ начали передавать материалы дела стороне защиты для ознакомления. 

Дело Коломойского

НАБУ и САП установили, что на протяжении января - марта 2015 года один из руководителей "ПриватБанка" разработал план завладения средствами банковского учреждения, чтобы профинансировать свою офшорную компанию и увеличить свою долю в банке.

Для этого он, по версии правоохранителей, привлек пятерых сотрудников "ПриватБанка", в том числе главу правления, его заместителей и руководителей отдельных департаментов.

Эти сотрудники помогли провернуть махинацию: они сфальсифицировали документы, чтобы банк якобы должен был выплатить одной из компаний более 9,2 млрд гривен за обратный выкуп облигаций по завышенной цене.

Часть этих денег - более 446 млн гривен - была "отмыта" через сделки с ценными бумагами и перечислена на личный счет владельца банка. Позже он вложил эти средства обратно в "ПриватБанк", чтобы формально выполнить требования по Программе финансового оздоровления. Остальные деньги участники схемы использовали по своему усмотрению.

Все участники схемы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса: 

  • 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • 209 (легализация доходов, полученных преступным путем);
  • 366 (подделка документов).

Подозрение Коломойскому

Напомним, подозрение олигарху Игорю Коломойскому в хищении более 9,2 млрд гривен объявили еще 7 сентября 2023 года.

При этом 2 сентября того же года ему объявили о подозрении в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкНАБУСАПИгорь Коломойский