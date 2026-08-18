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АРМА заявила о хакерской атаке на фоне критики конкурса IDS Ukraine: что известно

12:45 18.08.2026 Вт
3 мин
В ведомстве связывают хакерский взлом с попыткой сорвать конкурс, однако у бизнеса есть собственная версия событий
aimg Юлия Бойко
АРМА заявила о хакерской атаке на фоне критики конкурса IDS Ukraine: что известно В IDS Ukraine прокомментировали заявления АРМА (фото: facebook.com arma.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Серверы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами подверглись хакерской атаке на фоне конкурса по отбору управляющего активами IDS Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АРМА.

Кибератака на серверы АРМА: что произошло

По словам временно исполняющей обязанности Главы АРМА Ярославы Максименко, хакерская атака состоялась накануне завершения приема заявок на конкурс по отбору управляющего активами IDS Ukraine.

В ведомстве связывают эти события с возможными попытками сорвать процедуру отбора и указывают на наличие координированного информационного давления с участием российского капитала.

Максименко отметила, что СБУ и НАБУ уже расследуют обстоятельства взлома серверов и факты незаконного доступа к внутренним реестрам Агентства.

В то же время, в АРМА отмечают, что кибератака не повлияет на ход конкурса и отбор состоится в определенные законом сроки.

Что говорят в IDS Ukraine

В группе компаний IDS Ukraine категорически отвергли любые намеки на причастность к событиям вокруг АРМА и призвали чиновников воздерживаться от безосновательных упреков.

В компании подчеркнули, что любые заявления или обвинения должны быть основаны на официальных результатах расследований правоохранительных органов, а не на предположениях.

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Также в IDS Ukraine отметили, что компания работает прозрачно, согласно украинскому законодательству, обеспечивает рынок продукцией, платит налоги и поддерживает экономику Украины и Силы обороны.

"Упоминания нашего бренда в контексте хакерских атак или хаотических действий чиновников Агентства вызывают лишь удивление, ведь подобные претензии лишены какой-либо логической и фактической подоплеки", - подчеркнули в компании.

Отдельно в компании прокомментировали заявление АРМА о проверке финансовых показателей и работе предприятия в целом.

В IDS Ukraine отметили, что не видят логики в проведении очередной проверки непосредственно в преддверии завершения конкурса, однако готовы к сотрудничеству с контролирующими органами.

В компании также подчеркнули, что уже проходили подобные аудиты, по результатам которых доказательств незаконной деятельности не было обнаружено.

"Надеемся, что после этой проверки все безосновательные упреки в адрес нашего бизнеса наконец-то будут окончательно отвергнуты", - заявили в IDS Ukraine.

АРМА под новой волной критики

Заявления АРМА о внешнем давлении и кибератаках вызывают вопросы у профильных юристов и экспертов рынка, особенно учитывая замечания к работе самого Агентства.

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Специалисты обращают внимание на вопросы соблюдения процессуальных процедур, правовых оснований для ареста активов, их оценки, а также прозрачности конкурса по отбору управляющего IDS Ukraine.

В этом контексте упор АРМА на внешнем вмешательстве может смещать внимание от внутренних юридических вопросов, сопровождающих конкурс. В то же время окончательная оценка правомерности действий Агентства и обстоятельств кибератаки должны предоставить компетентные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС планирует проверить полномочия АРМА из-за иска акционера "Моршинской" IDS Ukraine, который может отменить управление Агентства всем активом.

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