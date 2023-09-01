Дело о гуманитарке. Бывшему замминистра экономики избрали меру пресечения

По решению суда Грибана отпустили под 939 400 грн залога, который должны быть внесен в течение 5 дней.

Также на него возложили следующие обязанности:

прибывать к детективу, прокурору, суду;

не отлучаться из Киева без разрешения;

сообщать об изменении места жительства и работы;

воздержаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым Тарасом Высоцким;

сдать загранпаспорт.

Что этому предшествовало

Недавно НАБУ сообщило, что первому заместителю министра агрополитики и экс-замминистру экономики объявили подозрения. Их подозревают в растрате более 60 млн. гривен при закупке продуктов.

В первом случае следователи указывают о закупке продуктов на средства "Укрзализныци" для населения восьми областей и города Киева. Они якобы производились по ценам, которые были в 2-3 раза выше рыночных. При этом закупки производились у польской фирмы, но проводили их через посредника. В результате реализации схемы с марта по август 2022 года "УЗ" понесла убытки на 28,8 млн гривен.

По версии следствия схему организовал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Эту должность с 2021 года занимает Тарас Высоцкий.

Во втором эпизоде речь идет о закупке продуктов у иностранного производителя из Турции в тот же период. Следствие указывает, что закупки производились с участием Высоцкого. Благодаря вовлечению в схему подконтрольных фирм цены завышали. При этом правоохранители утверждают, что к реализации сделки был привлечен также экс-замминистра экономики. В этом случае "Укрзализныци" был причинен ущерб на 33,7 млн гривен.

Мы уже писали, что первому заместителю главы Министерства аграрной политики Тарасу Высоцкому избрали меру пресечения по делу по возможной растрате 62 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.