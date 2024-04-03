Дело о 95 млн гривен "Укрзализныци". Шило и другие фигуранты получили подозрения

Сейчас, по данным НАБУ, о подозрении сообщили 7 лицам:

лидеру организованной группы, а именно экс-советнику Офиса президента Артему Шило;

двум участникам организованной группы;

бывшему заместителю Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця";

заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця";

лицу, которое действовало от имени владельца компании-поставщика;

подчиненному лидера организованной группы.

Шилу также сообщили о подозрении в завладении 117 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця", которое НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.

Кроме того, благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 млн гривен на банковских счетах компании-поставщика.