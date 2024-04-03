Дело о 95 млн гривен "Укрзализныци". Шило и другие фигуранты получили подозрения

В Украине разоблачили преступную группу, которая завладела 94,7 млн гривен на АО "Укрзализныця". Сегодня фигуранты дела получили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Telegram.
Сейчас, по данным НАБУ, о подозрении сообщили 7 лицам:
Шилу также сообщили о подозрении в завладении 117 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця", которое НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.
Кроме того, благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 млн гривен на банковских счетах компании-поставщика.
Напомним, по данным НАБУ, с июня по декабрь 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.
Детальнее о деятельности преступной группы можно узнать в материале РБК-Украина.
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