Дело на 10 миллиардов: почему ВЭС Херсонщины судятся с австрийским страховщиком

Предприятия "Виндкрафт Таврия" и "Виндкрафт Каланчак" требуют более 10 млрд грн от австрийской страховой компании UNIQA, с которой были заключены договоры страхования имущества от военных рисков. Причина исков - потеря ветровых электростанций в Херсонской области из-за оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию УНИАН.

Спор из-за утраченных ветровых электростанций

Сообщается, что Верховный Суд на сегодня рассматривает споры между страховой компанией УНИКА, входящей в австрийскую группу UNIQA Insurance Group, и компаниями "Виндкрафт Таврия" и "Виндкрафт Каланчак".

Последние являются владельцами ветровых электростанций в Херсонской области и требуют страхового возмещения за потерю активов в результате российской оккупации.

Общая сумма требований по двум делам превышает 10 млрд грн.

Один из исков касается "Виндкрафт Таврия". Ранее суд первой инстанции обязал страховщика выплатить более 2,5 млрд грн, однако апелляционный суд отменил это решение. Теперь дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Почему на дело обратили внимание австрийские дипломаты

Как говорится в публикации, за ходом процесса следят австрийские дипломаты. В 2025 году посольство Австрии в Украине направило в суд ноту с просьбой разрешить представителю дипмиссии присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателя. В посольстве объяснили это "значимостью процесса для инвестиционной привлекательности Украины".

Дополнительное внимание к спору привлекла личная встреча посла Австрии Роберта Мюллера с главой Верховного Суда Станиславом Кравченко. Ее также связывают со вниманием к страховому конфликту.

По данным материала, разговоры экс-заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, зафиксированные НАБУ в рамках операции "Фемида" о коррупции в судебных органах, содержат упоминания и о контактах с послом Австрии.

Однако официального подтверждения этих данных со стороны антикоррупционных органов пока нет.

Представители "Виндкрафт" на одном из этапов разбирательства просили об отводе судьи, расценивая действия австрийской стороны как возможное давление, но по данным судебного реестра, в замене судьи было отказано.

Отметим, ранее судья Верховного Суда Олег Случ заявил о самоотводе из-за дружеских отношений с представителем UNIQA.

Международное измерение и влияние на интересы государства

Потенциальное международное измерение дела связано также с владельцами "Виндкрафт" - гражданами Швеции Карлом Олофом Ричардом Стуреном и Йоханом Свеном Ричардом Боденом. А на открытии Новотроицкой ВЭС в 2017 году присутствовала государственный секретарь МИД Швеции Ева Сведлинг.

Отдельные аналитики также предполагают, что судебный конфликт может отразиться на отношениях Украины со Швецией и Австрией, что очень нежелательно в условиях российского вторжения.