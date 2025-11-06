ua en ru
Сработала седьмая попытка. Зеленский рассказал об уникальном спасении бойца дроном

Украина, Четверг 06 ноября 2025 21:15
Сработала седьмая попытка. Зеленский рассказал об уникальном спасении бойца дроном Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские военные осуществили уникальную операцию по спасению раненого с помощью наземного дрона. Это удалось сделать только с седьмой попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что операцию под названием "ГВЕР" осуществили воины из 1-го отдельного медицинского батальона, которые эвакуируют раненых на востоке Украины.

Президент добавил, что операция по спасению раненого была уникальной - его эвакуировали с помощью наземного комплекса. Военный провел 33 дня после тяжелого ранения во временно оккупированном населенном пункте.

"Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, и этот наш наземный дрон помог - сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена", - говорится в заявлении лидера страны.

Во время операции, которая длилась почти шесть часов, дрон повредил колесо противопехотной миной, однако смог продолжить движение. На обратном пути в него попал сброс с вражеского дрона, однако бронированная капсула защитила воина от обломков.

Президент подчеркнул, что Украина будет масштабировать технологическую основу ВСУ. В частности, будет больше наземных комплексов и всех типов дронов.

"Больше поставки современных решений, которые помогают достигать результатов в бою, в обеспечении боевых наших подразделений, также в эвакуации наших раненых воинов", - отметил Зеленский.

Награждение медалями участников операции

Украинский лидер добавил, что сегодня, 6 ноября, подписал указ о награждении участников операции государственными наградами.

Он отметил солдат и офицеров 1-го отдельного медицинского батальона медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Медалью "За воинскую службу Украине" отметили:

  • лейтенанта Александра Дзюбу,
  • младшего сержанта Даниила Кутняка,
  • младшего сержанта Никиту Нестерчука,
  • капитан Геннадий Новиков,
  • младший сержант Ярослав Плехов,
  • солдата Кирилла Серикова,
  • младшего сержанта Юрия Трунякова.

Медалью "За спасенную жизнь" отметили:

  • солдата Вадима Каплуна,
  • старшего солдата Алексея Наумова,
  • младший сержант Антон Рощин
  • старшего солдата Сергея Юлдашева.

Медалью "Защитнику Отечества" отмечен майор медицинской службы Асан Чарухов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение. Он рассказал, что в этом году в войска планируется передать 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения.

