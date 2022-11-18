Потребление резко выросло. Киевлян просят экономно пользоваться обогревателями
В связи с понижением уличной температуры в Киеве выросла нагрузка на энергосистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора YASNO Сергея Коваленко.
"Сегодняшний день мы начали в уже привычных графиках, но к вечеру НЭК вынужден был давать команду ограничить потребление на 707 МВт", - отметил Коваленко.
По его словам, с одной стороны энергосистема пытается "прийти в себя" после понедельника. С другой стороны, это означает, что киевляне начали резко потреблять электроэнергию. И если бы не ограничение, сети могли бы повредиться еще больше.
"Я очень прошу воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей. Потому что каждые 5 градусов понижения температуры на улице – это +200 МВт потребления электроэнергии. Это роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить. Иначе рискуем оставаться без света на более длительное время", - добавил гендиректор YASNO.
Ранее мы писали, что блэкаут в Киеве возможен, но украинской энергосистеме он нестрашен. Главное, чтобы систему запустили через 5-6 часов.
Также сообщалось, что в пятницу, 18 ноября, специалистам удалось сбалансировать энергосистему, поэтому отключение электроэнергии в Киеве будет происходить по графику.
При этом ранее в КГГА сообщали об отказе от аварийных отключений света и переходе к плановым. Но власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.