Споживання різко виросло. Киян просять економно користуватися обігрівачами
У зв'язку зі зниженням вуличної температури у Києві виросло навантаження на енергосистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора YASNO Сергія Коваленка.
"Сьогоднішній день ми розпочали у вже звичних графіках, але надвечір НЕК змушений був давати команду обмежити споживання на 707 МВт", - зазначив Коваленко.
За його словами, з одного боку енергосистема намагається "прийти до тями" після понеділка. З іншого боку, це означає, що кияни почали різко споживати електроенергію. І якби не обмеження, мережі могли б пошкодитись ще більше.
"Я дуже прошу утриматися від надмірного використання кондиціонерів на обігрів або електрообігрівачів. Тому що кожні 5 градусів зниження температури на вулиці - це +200 МВт споживання електроенергії. Це розкіш, яку ми зараз не можемо собі дозволити. Інакше ризикуємо залишатися без світла більш тривалий час", - додав гендиректор YASNO.
Раніше ми писали, що блекаут у Києві можливий, але українській енергосистемі він не страшний. Головне, щоб систему запустили за 5-6 годин.
Також повідомлялося, що у п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії у Києві відбуватиметься за графіком.
При цьому раніше в КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла і перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення електроенергії.
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