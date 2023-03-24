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В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме и возможных отключениях

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Украина, Пятница 24 марта 2023 10:26
В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме и возможных отключениях Фото: отключения света возможны в Житомирской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

После ночной атаки дронами возобновили электроснабжение более 2 тыс. абонентов в Днепропетровской области. Также запитали около 5,5 тыс. потребителей в Донецкой области, добавили в пресс-службе.

Напомним, что ночью российские войска выпустили по Кривому Рогу 6 дронов-камикадзе "Шахед", из которых только один удалось сбить

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відключеня світла Минэнерго
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