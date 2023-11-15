Искажает реальность. Израиль резко ответил на обвинения Эрдогана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Twitter .

Он отметил, что те, кто принимают у себя террористов и поддерживают террористические организации, не будут “проповедовать мораль Израилю”.

"Президент Турции искажает реальность и в очередной раз оказывается на неправильной стороне истории, рядом с прославлением массовых убийств в Иране, Ливане, Сирии и Йемене", - добавил Коэн.

По его словам, Израиль - правовое государство, которое действует в соответствии с международным правом. Страна продолжит войну против группировки ХАМАС, заверил Коэн.

Что сказал Эрдоган

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что его страна предпримет шаги, чтобы израильские чиновники предстали перед судом.

Он добавил, что Израиль якобы тотально уничтожает Газу и ее жителей. Поэтому он является "террористическим государством".

В то же время ХАМАС Эрдоган назвал "борцами сопротивления", которые пытаются защитить свои земли и народ.

Стоит заметить, что война Израиля с ХАМАС началась с того, что боевики вторглись в израильские населенные пункты и начали похищать и убивать там мирных жителей.