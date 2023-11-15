Спотворює реальність. Ізраїль різко відповів на звинувачення Ердогана

В Ізраїлі вважають спотворенням реальності нещодавні звинувачення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена у Twitter .

Він зазначив, що ті, хто приймають у себе терористів і підтримують терористичні організації, не проповідуватимуть мораль Ізраїлю.

"Президент Туреччини спотворює реальність і вкотре знаходиться на неправильному боці історії, поряд з уславленням масових вбивств в Ірані, Лівані, Сирії та Ємені", - додав Коен.

За його словами, Ізраїль - правова держава, яка діє відповідно до міжнародного права. Країна продовжить війну проти угруповання ХАМАС, запевнив Коен.

Що сказав Ердоган

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна буде вживати заходи, щоб ізраїльські чиновники постали перед судом.

Він додав, що Ізраїль нібито тотально знищує Газу та її мешканців. Тому він є "терористичною державою".

У той же час ХАМАС Ердоган назвав "борцями опору", які намагаються захистити свої землі та народ.

Варто зауважити, що війна Ізраїлю з ХАМАС почалася з того, що бойовики вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали викрадати і вбивати мирних жителів.