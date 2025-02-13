Наблюдают и бьют по противнику: ВСУ смогут использовать на фронте новые роботы

По данным Минобороны, - это универсальная беспилотная платформа, которая предназначена для выполнения широкого спектра задач в боевых условиях. Эти роботы могут преодолевать бездорожье и сложный рельеф местности. А дистанционное управление роботом защищает и облегчает работу военных там, где важно уменьшить риски для человека.

В зависимости от комплектации и навесного оборудования НРК выполняют задачи по наблюдению, перевозке боеприпасов, тылового имущества и другие. В отдельной комплектации могут выполнять задачи по огневому поражению противника.

"Роботы Spextr имеют компактные размеры, благодаря которым их легко транспортировать в кузове микроавтобуса или пикапа. Spextr оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы", - пояснили в Минобороны.

Ранее мы писали о том, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.