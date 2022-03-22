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Абрамович сховав другу суперяхту в Туреччині

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Туреччина, Вівторок 22 березня 2022 08:27
Абрамович сховав другу суперяхту в Туреччині Фото: Абрамович сховав другу суперяхту в Туреччині (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Суперяхта Eclipse, пов'язана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, у вівторок, 22 березня, наблизилася до турецького туристичного курорту Мармаріс. Це сталося на наступний день після того, як інша яхта, пов'язана з ним, пришвартувалася на курорті Бодрум, також на південному заході. Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Marine Traffic, яхта Eclipse прямувала в бік Мармаріса після круїзу на південний схід від грецьких островів Крит і Родос.

Дані також показали, що супер'яхта Solaris залишилася пришвартованою в Бодрумі, приблизно в 50 милях від нього, обійшовши води країн Європейського Союзу, які наклали санкції на олігарха за вторгнення Росії в Україну.

Немає жодних вказівок на те, що Абрамович перебував на борту будь-якого з суден. Він був серед кількох багатих росіян, внесених минулого тижня в чорний список Європейського Союзу, і в останні дні уряди ЄС вжили заходів з конфіскації у них яхт та інших предметів розкоші.

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Минулого тижня Абрамович прилетів до Москви після вильоту зі Стамбула на своєму приватному літаку. Згідно з даними стеження за польотами, це була друга поїздка на літаку, пов'язаному з Абрамовичем, між турецьким містом і російською столицею за три дні.

140-метрова яхта Solaris пришвартувалася в Бодрумі в понеділок вдень, трохи більше ніж через тиждень після того, як 13 березня покинула чорногорське адріатичне курортне місто Тіват.

З тих пір судно, що плаває під Бермудським прапором, за даними сайту моніторингу Marine Traffic, в останні дні рухалося на південь і обігнуло грецький острів Крит, перш ніж в понеділок вранці досягло турецьких вод.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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