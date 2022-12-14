Спортивная индульгенция. Зеленский раскритиковал предложения допустить РФ к соревнованиям

"Говорил сегодня с главой Международного олимпийского комитета Бахом. В частности, о том, что принципы олимпийского движения точно не предусматривают попустительства государствам-террористам. Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно так российская пропаганда будет подавать информацию о возвращении спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования, если Международный олимпийский комитет примет соответствующее решение.

"Никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны. Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Восемь лет ему было... Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги - в пятнах крови", - отметил глава государства.