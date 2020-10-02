ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Sport Life у Вишневому відкрито!

Прес-релізи, П'ятниця 02 жовтня 2020 19:00
Sport Life у Вишневому відкрито!
Новий Sport Life "Вишневе Київська"

Sport Life Вишневе 3-тій клуб в передмісті Києва, який розмістився в ТРЦ Cherry Mall. Це вдале поєднання світу сімейного відпочинку і спорту з повноформатною аквазоною і окремим повноцінним Premium зал з панорамним видом на басейн.

Фітнес-клуб містить тренажерний зал, кілька студій для групових занять, 25-ти метровий басейн на 4 доріжки, басейн для дітей і немовлят, банний комплекс з 3-ма банями і дитячу фітнес-академію "Спортлайфик".

Коментуючи відкриття фітнес-клубу Sport Life у Вишневому, міський голова Ілля Діков, зазначив: "Безумовно, відкриття сучасного фітнес-комплексу такого рівня в нашому місті - це велика подія для жителів Вишневого".

Sport Life у Вишневому відкрито!

Враховуючи нинішню ситуацію в країні Sport Life продовжує відкривати нові клуби і запевняє, що тренувальний процес пройде у максимально безпечних умовах для кожного з відвідувачів.

Sport Life у Вишневому відкрито!

Унікальне розташування клубу в передмісті Києва робить його ідеальним місцем для результативних тренувань і повноцінного відпочинку.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Прес-релізи
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся