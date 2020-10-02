Sport Life в Вишневом открыто!

Новый Sport Life "Вишневое Киевская"

Sport Life Вишневое 3-тий клуб в пригороде Киева, который разместился в ТРЦ Cherry Mall. Это удачное сочетание мира семейного отдыха и спорта с полноформатной аквазоной и отдельным полноценным Premium залом с панорамным видом на бассейн.

Фитнес-клуб содержит в себе тренажерный зал, несколько студий для групповых занятий, 25-ти метровый бассейн на 4 дорожки, бассейн для детей и младенцев, банный комплекс с 3-мя банями и детскую фитнес-академию "Спортлайфик".

Комментируя открытие фитнес-клуба Sport Life в Вишневом, мэр Илья Диков, отметил: "Безусловно, открытие современного фитнес-комплекса такого уровня в нашем городе - это большое событие для жителей Вишневого".

Учитывая нынешнюю ситуацию в стране Sport Life продолжает открывать новые клубы и уверяет, что тренировочный процесс пройдет в максимально безопасных условиях для каждого из посетителей.

Уникальное расположение клуба в пригороде Киева делает его идеальным местом для результативных тренировок и полноценного отдыха.