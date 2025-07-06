Спонтанное наводнение в Техасе унесло жизни более 40 человек

В результате спонтанных наводнений в центральном Техасе погибли по меньшей мере 43 человека, среди которых 15 детей. Спасатели продолжают интенсивные поиски пропавших без вести туристов и местных жителей.

По информации чиновников, из зоны бедствия эвакуированы более 850 человек, в том числе те, кто оказался в ловушке, держась за деревья после стремительного подъема воды. Наводнение произошло в результате сильного ливня, принесшего около 38 см осадков в районе реки Гвадалупе, примерно в 137 км к северо-западу от Сан-Антонио.

По словам руководителя администрации города Кервилл Далтона Райса, среди пропавших без вести - 27 девушек из летнего лагеря Camp Mystic.

"Мы рассматриваем ситуацию в двух плоскостях: есть так называемые известные пропавшие - это эти 27 человек... Что касается других, мы не называем конкретных цифр, поскольку просто не знаем", - сказал Райс.

Внезапная трагедия

Стихийное бедствие развернулось стремительно утром в пятницу, 4 июля. Из-за сильных осадков, превысивших предварительные прогнозы, уровень воды в реке резко поднялся до 29 футов (около 8,8 метра).

"Мы знали, что реки могут выходить из берегов, но никто не ожидал именно такого развития событий", - отметила главное должностное лицо региона, судья округа Керр Роб Келли.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что в регион прибыли посетители на празднование Дня независимости. По его словам, точное количество присутствующих у реки остается неизвестным.

"Мы не знаем, сколько людей находились в палатках, маленьких трейлерах или арендованных домах у реки", - сказал он в эфире Fox News Live.

Патрик также сообщил, что на момент паводка в лагере Camp Mystic находились 700 девушек. Еще один девичий лагерь - Heart O' the Hills - на своем официальном сайте сообщил о гибели во время стихии одной из своих владелиц Джейн Рагсдейл. При этом дети в лагере не находились, поскольку между двумя сменами наступил период без заселения.

Шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что восемь из 43 погибших, среди которых трое детей, пока не идентифицированы.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что угроза внезапных наводнений для округа Керр в большинстве случаев прошла после того, как гроза принесла более 30 см осадков - почти половину годовой нормы для региона.

Округ Керр расположен в так называемом Техасском горном районе, который является сельской местностью с историческими городками, туристическими объектами и сложным рельефом.

Фактор реформ Трампа

Губернатор Техаса Грег Эбботт на брифинге сообщил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить зону стихийного бедствия, что позволит мобилизовать федеральную помощь. Министр национальной безопасности Кристи Ноэм заявила, что президент поддержит это обращение.

По информации местных властей, наводнение охватило регион еще до рассвета пятницы без всякого предупреждения, что сделало невозможным своевременную эвакуацию. Уровень воды в реке Гвадалупе достиг критических отметок менее чем за два часа.

Министр национальной безопасности Кристи Ноэм признала, что "умеренное" предупреждение о возможном наводнении, обнародованное Национальной метеорологической службой США накануне, не соответствовало реальному уровню угрозы. Она также сообщила, что администрация Трампа работает над усовершенствованием систем прогнозирования.

Бывший директор Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Рик Спинрад заявил, что из-за сокращения штата, агентство потеряло тысячи работников, что негативно сказалось на работе метеослужбы. По его словам, хотя невозможно напрямую связать эти сокращения с отсутствием точного предупреждения о наводнении в Техасе, подобные кадровые потери ограничивают способность агентства обеспечивать своевременные прогнозы.

"Возможности людей подготовиться к таким штормам будут ограничены. Это однозначно означает больше жертв и более серьезные разрушения", - подчеркнул Спинрад.