ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными, - Politico

Среда 27 ноября 2024 21:44
UA EN RU
Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными, - Politico Иллюстративное фото: Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными. Он прошел в формате три на три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет Politico, Китай уволил американцев Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна в обмен на трех неизвестных граждан КНР. По словам высокопоставленного чиновника, обмен стал результатом многолетних "интенсивных переговоров" между официальными лицами Белого дома, Госдепартамента и их китайскими коллегами.

Издание пишет, что американцы уже через несколько часов вернутся в США.

Также СМИ считают, что такой обмен является надеждой на то, что Китай может захотеть продолжить переговоры по освобождению других граждан США.

Кого уволил Китай

Полиция Китая арестовала американца Марка Свидана осенью 2012 года. Тогда ему предъявили обвинение в изготовлении и торговле наркотиками.

В сентябре 2016 года шанхайская полиция задержала Кая Ли. Через два года суд приговорил его к десятилетнему тюремному заключению за якобы шпионаж в пользу ФБР. .

В прошлом году китайский суд приговорил Джона Люна к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. В Пекине заявили, что американец работал на американских спецслужбах с 1989 года.

Напомним, мы сообщали, что Россия уволила журналиста WSJ и осужденного морпеха США в рамках обмена.

В то же время в материале РБК-Украина можно подробнее узнать о деле гражданина Германии Рико Кригера и о том, как ему удалось добиться помилования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться