"Искупить вину кровью": как СССР бросал в бой необученных украинцев и сжигал города

Советский Союз во время Второй мировой войны использовал жестокие методы не только против врага, но и против собственного населения. Тактика "выжженной земли", массовая мобилизация неподготовленных украинцев, сокрытие правды о нацистских преступлениях и штрафные батальоны стали частью советской военной политики.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, заведующий сектором Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий.

Главное: Уничтожение Киева: Советская власть заранее минировала Крещатик, а взрывы в сентябре 1941-го использовала как повод, чтобы переложить вину на евреев, что способствовало трагедии Бабьего Яра.

Советская власть заранее минировала Крещатик, а взрывы в сентябре 1941-го использовала как повод, чтобы переложить вину на евреев, что способствовало трагедии Бабьего Яра. Тактика "выжженной земли": Во время отступления Красная армия целенаправленно уничтожала запасы хлеба, инфраструктуру и водоснабжение, обрекая гражданское население на голод и смерть.

Во время отступления Красная армия целенаправленно уничтожала запасы хлеба, инфраструктуру и водоснабжение, обрекая гражданское население на голод и смерть. "Черносвитники": СССР массово бросал в бой только что мобилизованных украинцев без подготовки, оружия и даже военной формы - люди погибали в обычной гражданской одежде.

СССР массово бросал в бой только что мобилизованных украинцев без подготовки, оружия и даже военной формы - люди погибали в обычной гражданской одежде. Штрафбаты и репрессии: Система "искупления вины кровью" в штрафных батальонах была официальной политикой, где заключенных использовали как расходный материал для опасных штурмов.

Система "искупления вины кровью" в штрафных батальонах была официальной политикой, где заключенных использовали как расходный материал для опасных штурмов. Тоталитарное сходство: Историки отмечают, что методы Сталина во многом совпадали с нацистскими и служили для распространения большевистского режима.

Историки отмечают, что методы Сталина во многом совпадали с нацистскими и служили для распространения большевистского режима. Наследственность методов: Практика привлечения заключенных к войне и использования заградительных отрядов сохранилась в современной российской армии.

Почему СССР взорвал Крещатик в 1941 году

По словам историка, советская власть заранее минировала Киев, ведь немецкие войска подошли к городу только в сентябре 1941 года.

После взрывов на Крещатике советская пропаганда переложила ответственность на киевских евреев. Как отмечает Кабачий, это стало одним из факторов, которые привели к трагедии Бабьего Яра.

Историк отмечает, что тактика "выжженной земли" была типичной для советской армии. Во время отступления войска уничтожали инфраструктуру, запасы продовольствия и ресурсы, чтобы они не достались противнику.

В музее хранится дневник старшего сержанта Адама Згурского, который погиб за десять дней до завершения войны. В своих записях он описывал, как советские войска получали приказы сжигать даже хлеб на полях.

По словам Кабачия, в Торецке Красная армия уничтожала водокачки, оставляя население без воды. После этого немцы ремонтировали объекты, из-за чего часть местных жителей начинала воспринимать оккупантов менее негативно.

"Черносвитники": как мобилизовали украинцев

Кабачий рассказал, что в Украине советская армия массово мобилизовала мужчин как во время отступления, так и после возвращения территорий под контроль СССР.

Часто мобилизованным даже не выдавали военной формы. Из-за этого появился термин "черносвитники" - так называли мужчин, которых бросали в бой в гражданской одежде, фактически без надлежащей подготовки и обеспечения.

Историк привел пример из своей семьи: его деда мобилизовали в Винницкой области вместе с односельчанами и почти сразу отправили в бой, где большинство мужчин погибло.

В музейных архивах также хранятся фронтовые письма украинцев, которые писали, что не хотят умирать, но понимают, что, вероятно, не вернутся с фронта.

Штрафбаты и заградительные отряды

По словам Кабачия, штрафные батальоны были сознательной политикой СССР. Заключенным предлагали "искупить вину кровью", после чего их направляли в штурмовые подразделения для выполнения самых опасных заданий.

Историк также провел параллели с современной российской армией, где, по его словам, практика привлечения заключенных к войне сохранилась.

Почему историки сравнивают методы Сталина и Гитлера

Кабачий отметил, что тоталитарные режимы во многом перенимали методы друг друга.

По его словам, еще до начала Второй мировой войны Сталин уже создал систему ГУЛАГа, проводил массовые репрессии и этнические чистки.

Историк напомнил, что одними из первых жертв репрессий по национальному признаку стали поляки в СССР. Позже произошли также массовые репрессии против греков и других народов.

В то же время советское руководство, по словам Кабачия, не отказывалось от идеи "мировой революции" и рассматривало Вторую мировую войну как шанс распространить большевистский режим в Европе.