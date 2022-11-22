Надеемся на ПВО. В "Укрэнерго" рассказали, от чего зависит вероятность блэкаута

"Вероятность блекаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время конкретной ракетной атаки. То есть от очень многих факторов: как сработало ПВО, в какие объекты попали ракеты, какова степень повреждения и какая именно комбинация попаданий. также многое зависит от того, в каком состоянии была энергосистема в момент попадания, каков был уровень потребления", - отметил Кудрицкий.

По его словам, именно поэтому энергетики не публикуют почасовой график потребления, чтобы не ориентировать врага. Невозможно спрогнозировать, когда может произойти блекаут, или какова его вероятность.

"Все зависит от того, будут ли ракетные атаки продолжаться и если да – на сколько они будут "успешными". Я уже говорил, блекаут это не конец света, это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление", - добавил глава правления "Укрэнерго".

Кудрицкий также добавил, что специалисты готовятся к худшим сценариям, проводят соответствующие тренировки, чтобы даже если блекаут произойдет, все знали, что кто будет делать.

"Но хочу отметить, что далеко не факт, что нас ждет впереди блекаут. Надеемся также и на улучшение умений и возможностей нашей ПВО", - подчеркнул глава правления НЭК "Укрэнерго".