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В Севастополе раздался громкий взрыв

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Суббота 08 апреля 2023 13:14
В Севастополе раздался громкий взрыв Фото: в Севастополе раздался громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Феодосией, в Севастополе также раздался громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Крым. Реалии.

"В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", - пишет издание.

В настоящее время другие подробности взрыва не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Феодосии сегодня также прогремели два взрыва. Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что над городом была якобы сбита украинская ракета.

Утром российские оккупанты нанесли удар по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший среди гражданских.

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