Спящий гигант. Почему отстает европейская "оборонка" и насколько это проблема для Украины

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После трех лет большой войны, и несмотря на титанические усилия по развитию собственного оборонно-промышленного комплекса, Украина остается критически зависимой от поставок оружия из-за рубежа.

"33-34% всего оружия в Украине сегодня – это отечественное производство, из 100% того, что нам нужно в год. И это серьезный рост, потому что было меньше 10... Около 30% – это Европа. И где-то более 30%, около 40% – Соединенные Штаты Америки", – отметил 15 января президент Украины Владимир Зеленский.

Такая зависимость может стать критической для Украины уже в ближайшем будущем – во время переговоров о завершении войны, если новый американский президент Дональд Трамп решит излишне давить не только на Москву, но и на Киев. Не говоря уже о том, что команда Трампа в принципе скептически настроена относительно предоставления Украине оружия.

И эта проблема касается не только нашей страны. Как писало РБК-Украина, в целом ряде стран не исключают прямого нападения России на европейских членов НАТО уже через несколько лет.

Как постоянно заявляет Трамп, европейские страны должны выровнять торговый баланс с США, иначе он введет торговые тарифы. Кроме того, в рамках НАТО европейские члены альянса должны тратить на оборону значительно больше –5% от ВВП. Если же этого не произойдет, лидер США угрожал не защищать Европу в случае российской агрессии. Но даже при всей невероятности такого сценария, у самих Штатов запасы оружия не безграничны, нужно пополнять собственные запасы – взамен того вооружения, которое поступило Украине во времена Байдена.

Поэтому европейскому оборонно-промышленному комплексу нужно с одной стороны перевооружать саму Европу, пополнять арсеналы, с другой – продолжать поставки оружия Украине. 8 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа нуждается во всплеске в обороне.

"Новый политический цикл обозначает начало новой эры в европейской обороне. После трех лет путинской войны мы увеличили наше военное производство, но этого недостаточно. Мы должны сделать больше, – заявила она на пресс-конференции в Польше.

Цели амбициозные и понятные, но их достичь не так просто.

Мало мощностей

По словам Зеленского, европейские партнеры Украины могут увеличить производство собственного оружия в два-три раза, но пока этого не делают.

Лишь 20-25% оружия, которое Украина получает от Евросоюза, производят в самих странах ЕС. Остальное покупают за рубежом. Такие данные озвучил новый еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в декабре прошлого года.

Текущие возможности европейского ОПК откровенно удивляют – и, конечно, не в положительном смысле. Вот несколько наглядных примеров относительно возможностей европейской оборонки.

Так, самая мощная экономика Европы, Германия, может производить в год всего 40-50 танков "Леопард" последней модификации – 2А8, отметил в интервью ARD Ральф Кетцель, управляющий директор KMW, компании производителя "Леопардов". По его словам, в начале 90-х у компании была возможность выпускать по одному танку в день (то есть около 365 в год). При этом покупателей немецких танков хватает. В частности, по несколько десятков машин заказали Венгрия и Норвегия. Но производственных мощностей недостаточно. Как следствие, от заказа до поставки одного танка проходит около двух лет.

Сборка танка "Leopard-2" (фото: Getty Images)

По состоянию на весну 2024 года Франция производила шесть самоходных гаубиц "Caesar" в месяц. В ноябре того же года Минобороны страны сообщило об увеличении производства до 12 единиц в месяц – всего 144 в год. Это официальные данные Минобороны Дании, которое заказало их для Украины. Цикл производства одной гаубицы был уменьшен вдвое, но он все равно составляет 15 месяцев.

Но, пожалуй, наиболее показательным в этом плане является кейс обещанного Украине миллиона артиллерийских 155-мм снарядов, который должен был поступить до марта 2024 года. Боеприпасы в конце концов поступили – но только в ноябре.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год – то не знали, какова реальная мощность производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", – объяснял в ноябре прошлого года главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в интервью Европейской правде.

Планируется, что в 2025 году в странах ЕС будет произведено около 2 миллионов снарядов, что даже не покрывает расходы Украины, не говоря уже о пополнении арсеналов в самой Европе.

Для Украины ситуацию осложняет то, что напрямую из бюджета ЕС нельзя покупать оружие или инвестировать в его производство за пределами Евросоюза, что могло бы быть временным выходом, пока в ЕС не появятся новые производства. Это возможно только за средства отдельного "Европейского фонда мира" или за замороженные российские активы. Однако, этих средств не так много. По словам Еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, в 2025 году Украина от ЕС получит около 30 миллиардов евро и сама решит, сколько из них использовать на закупку оружия.

Европейская оборонка и США – есть ли угроза блокировки

Оборонная промышленность Европы в целом является достаточно самодостаточной, хотя степень ее автономии отличается от страны к стране, сказал РБК-Украина руководитель сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тарас Емчура.

"Франция исторически стремилась к стратегической независимости и пыталась сама производить весь спектр вооружений, однако такой подход является чрезвычайно дорогим. Большинство других государств Европы делают ставку на военно-техническое сотрудничество, поскольку сейчас очень мало видов оружия можно создать силами только одной страны", – сказал Емчура.

По его словам, даже США привлекли к проекту истребителя F-35 более 20 стран. Такие разработки слишком дорогие и для самого богатого государства мира.

"Поэтому оборонная индустрия стран НАТО, включая США, является взаимозависимой экосистемой, и, по моему мнению, такое сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем", – отметил эксперт.

F-35 во время учений в Эстонии (фото: Getty images)

В то же время, для американских оружейников Европа является мощным рынком сбыта. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2019-2023 годах примерно 55% всего европейского импорта оружия приходилось именно на Штаты – преимущественно это боевые самолеты, вертолеты и ПВО.

По мнению политика, чрезвычайного и полномочного посла Романа Бессмертного, у ЕС есть достаточно возможностей путем уступок в ряде сфер договориться с президентом США по оружию, а также других аспектов двусторонней торговли.

"Решение вопроса сальдо имеет множество способов. В том числе, изменение структуры потребления, соответствующие шаги Центробанка Европы, Резервной системы США. Это не повод для шума, который поднимает Дональд Трамп, но это в его стиле", – сказал Бессмертный YouTube-каналу РБК-Украина.

Почему в Европе так медленно увеличивают производство оружия

ОПК в Евросоюзе имеет несколько устаревших проблем. Долгое время страны Евросоюза сокращали оборонные расходы. Особенно в течение десятилетия с 2008 по 2018 годы.

"Если сравнивать оборонные расходы ЕС с США или Китаем, действительно заметно, что Европа долгое время инвестировала в собственную оборону менее охотно", – сказал изданию Емчура.

Это особенно видно, если посмотреть не на весь оборонный бюджет, а на инвестиции в закупку новых систем вооружений и R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

По данным Еврокомиссии, в период с 2006 по 2022 годы инвестиционный дефицит в этой сфере составлял 425 миллиардов евро в постоянных ценах 2024 года. Поэтому новых оборонных предприятий просто не открывалось. Уже имеющиеся работали далеко не на полную мощность. К тому же значительная часть оборонной продукции из ЕС шла и до сих пор идет на экспорт в третьи страны по долгосрочным контрактам.

Производство снарядов (фото: Getty images)

Все изменила, хоть и не сразу, российская агрессия против Украины в Крыму и на Донбассе, впоследствии – и полномасштабное вторжение. По данным Европейского оборонного агентства, с 2018 года расходы на закупку новых систем вооружений и R&D стабильно растут. А в 2023 году они составили рекордные 26% оборонных бюджетов или более 100 млрд евро в абсолютных цифрах. Это втрое больше, чем было в 2014 году.

Но этого все еще мало. В 2023 году США потратили на оборонные исследования и разработки 129 миллиардов евро, тогда как страны ЕС вместе – только 11 миллиардов.

"Но если обратить внимание на динамику, нынешняя Европа значительно опережает себя вчерашнюю. Нынешние темпы роста свидетельствуют, что европейская оборонная индустрия набирает обороты, – убежден Емчура, – Это большой, инертный процесс, который подчиняется законам рынка, но уже сейчас очевидно, что Европа движется в правильном направлении".

Понимание, что работы впереди много, есть и в самом Евросоюзе.

"Такое увеличение (бюджетов) является недостаточным и не компенсирует недостаточные инвестиции в прошлом, что создало потенциал и промышленные пробелы. Поэтому важно обсудить с государствами-членами, как можно устранить эти пробелы", – говорится в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

Кроме того, кое-где стоит вопрос квалифицированных кадров, сохранения инженерной школы, доступа к отдельным критически важным ресурсам.

Что планирует делать Евросоюз

В ЕС все эти проблемы понимают, пытаются их устранить, но процессы идут очень медленно. Только весной 2024 года Еврокомиссия разработала Стратегию развития оборонного комплекса. Она предусматривает увеличение закупок оборудования и оружия внутри ЕС. Кроме того, планируется выделить флагманские оборонные проекты и обеспечить доступ оборонных компаний к финансированию.

В нынешнем составе Еврокомиссии появился отдельный комиссар по вопросам обороны и космоса – представитель Литвы Андрюс Кубилюс. Его задача – координировать воплощение стратегии в жизнь.

Еврокомиссия до марта планирует представить "Белую книгу" относительно будущего европейской обороны. Ожидается, что этот документ станет основой для принятия государствами-членами необходимых решений уже в июне на плановом саммите Евросоюза.

Важной в этом плане была неформальная встреча лидеров Евросоюза 3 февраля, в Брюсселе, посвященная вопросам обороны.

"По факту, эта встреча говорит о реализации совершенно других подходов в развитии оборонно-промышленного комплекса Европы. Там появилась совершенно новая фраза "Украина будет получать помощь столько сколько надо и тем, что Украине нужно". То есть, новое руководство Европы понимает нынешнюю ситуацию. Более того, они не говорят больше "если", а говорят как решать первое, второе, третье, четвертое", – отметил Роман Бессмертный.

Также планируется усилить сотрудничество с теми членами НАТО, которые не входят в Евросоюз. Кроме США, это в частности Канада, Великобритания, Норвегия. Как ответили РБК-Украина в Еврокомиссии, усиление европейской обороны сделает НАТО сильнее.

Командующий Вооруженных Сил США в Европе Кристофер Каволи на саммите министров обороны НАТО в октябре прошлого года (фото: Getty Images)

Еще больший акцент делается на согласованности усилий различных стран-членов. Кроме того, одной из целей ЕС является поддержка государств-членов в выполнении их национальных и международных обязательств, особенно тех, которые взяты перед НАТО.

"Для обеспечения координации на регулярной основе организуются межштатные обмены с Международным секретариатом НАТО, в частности для определения вопросов, которые потребуют дальнейших разъяснений или вмешательства. Как было объявлено в Европейской оборонно-промышленной стратегии, расширенное сотрудничество с НАТО по вопросам оборонной промышленности обеспечивается специальным структурированным диалогом, начатым в 2024 году", – говорится в ответе на запрос РБК-Украина.

Еще в прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в европейский оборонно-промышленный комплекс необходимо инвестировать 500 миллиардов евро в течение ближайших лет. Андрюс Кубилюс менее амбициозен – в декабре он призвал заложить на оборону около 100 миллиардов евро в следующем семилетнем бюджете ЕС.

Но найти такую сумму – задача непростая, особенно на фоне возможной торговой войны с США, которая может сильно ударить по европейским экономикам. Найти средства можно, увеличив дефицит бюджетов в странах-членах ЕС. Проблема в том, что бюджетные правила ЕС не позволяют странам чрезмерно его увеличивать. Впрочем, по данным Politico, фон дер Ляйен планирует позволить увеличивать дефицит, как исключение именно для оборонных расходов.

В контексте частных производителей оружия рассматривается еще несколько вариантов:

Выпуск совместных долговых обязательств или льготные кредиты для оборонных компаний от Европейского инвестиционного банка.

Кредиты от частных банков

Это общая концепция, однако по деталям есть много разногласий.

Во-первых, где закупать оборудование для новых оборонных предприятий. Это можно делать внутри Евросоюза – и тогда это будет иметь больший эффект. Вслед за крупными предприятиями, будут развиваться меньшие – их подрядчики. Однако тогда наращивание оборонных мощностей будет медленнее. За такой подход выступает, в частности, Франция.

Польша, Нидерланды и Германия – за то, чтобы покупать оборудование за пределами ЕС. Тогда часть средств естественно уйдет за пределы Евросоюза, но новые оборонные мощности можно будет создать быстрее.

Еще один источник споров: каким образом привлекать страны, не входящие в ЕС: Великобританию, Норвегию, Канаду, а также США. С одной стороны, можно развивать более-менее автономный европейский ОПК, который будет менее зависим от выходок Трампа. С другой – привлечение США к новым оборонным проектам – это способ задобрить нового хозяина Белого дома.

Дело не только в деньгах

Рынок вооружений существенно отличается от любого другого. Внешне кажется, что это обычный конкурентный рынок: много поставщиков и много стран-покупателей. Однако на микроуровне ситуация совсем другая.

"У компании, которая производит вооружение, обычно есть только один клиент – правительство. Так же и правительство по многим номенклатурным позициям имеет только одного поставщика, поскольку выгоднее унифицировать логистику, техническое обслуживание и жизненный цикл возможностей под одну платформу на десятилетия", – пояснил Емчура.

Это делает рынок оборонной промышленности уникальным, где сотрудничество между государством и промышленностью является ключевым. И именно поэтому самым большим стимулом для инвестиций в оборону является четкая и долгосрочная политика правительств.

"Многолетние оборонные бюджеты, стабильные заказы и поддержка через правительственные программы создают необходимую базу для развития. Для частного сектора дополнительными мотивациями являются налоговые льготы, государственно-частные партнерства и содействие экспорту", – подчеркнул эксперт.

Андрюс Кубилюс (фото: Getty Images)

А для обоих секторов критически важным является прозрачное планирование, которое позволяет не только производить современное вооружение, но и обеспечить его эффективное обслуживание и интеграцию на много лет вперед. И здесь нет простых рецептов, все одновременно и просто, и сложно.

В теории можно было бы запланировать расходы наперед и гарантировать по крайней мере часть контрактов, но ситуация очень динамична. Технологии меняются, характер войны эволюционирует, и то, что было актуальным еще полгода назад, может потерять ценность из-за появления новых технологий у противника.

"По моему мнению, самым большим стимулом будет регулярный, открытый и честный диалог между заказчиком и поставщиком, а также соблюдение договоренностей обеими сторонами", – резюмировал Емчура.

Украина как спаситель Европы

Как ни странно, в этой ситуации Европу может спасти Украина. Так же как на поле боя Силы обороны уничтожают российские войска, чтобы они не напали на страны ЕС, в сфере ОПК украинские предприятия уже стали важной частью европейской оборонки.

Существуют два важных фактора, которые сближают Украину с ЕС в военно-промышленной сфере. Первый – это украинский опыт ведения современной войны. Второй – стремление украинских оборонных компаний масштабироваться, а этого без регулярного экспорта и устойчивого доступа к финансированию достичь довольно трудно.

Если в ЕС есть средства, но нет производственных мощностей, то в Украине часто наоборот – мощности появились, особенно в частном секторе, но у государства не всегда есть средства. По данным правительственного проекта ZBROYARI, украинские производители способны изготовить втрое больше вооружения и военной техники, чем может закупить бюджет.

Выход – в прямых закупках европейскими партнерами украинского оружия для нужд Сил обороны. Первой такой подход предложила Дания, но впоследствии к ней присоединился ряд других стран – в прошлом году по "датской модели" Силы обороны получили оружия почти на 538 млн евро.

В дальнейшем речь может идти о трансфере технологий и лицензионном производстве украинского оружия за рубежом или трехсторонних договорах, когда часть продукции идет стране-партнеру, а остальное Украине.

Уже сейчас понимание что делать есть, но бюрократические процессы в ЕС могут оттягивать даже лучшие инициативы на годы. Конечно, что-то по мере своих сил и бюджетов пытается сделать каждая страна в отдельности. Но в целом в нынешней бурной ситуации промедление грозит фатальными последствиями.

При написании материала использовались данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Европейского оборонного агентства, заявления президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, материалы ARD, Европейской правды, Politico, Financial Times, ответ Еврокомиссии на запрос РБК-Украина и комментарии руководителя сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тараса Емчуры.