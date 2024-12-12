Не уплатили налоги на 1,2 млрд грн: БЭБ разоблачило два ферросплавных завода

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) выявило, что два ферросплавных завода, связанные с известными украинскими олигархами, уклонялись от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд грн при экспорте продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЭБ .

По данным следствия, предприятия в течение длительного времени экспортировали ферросплавы в Австрию, Кипр и другие европейские страны.

Как сообщают в БЭБ, чтобы избежать уплаты налогов, должностные лица заводов занижали стоимость продукции в отчетности. Кроме того, валюта от продажи ферросплавов не возвращалась в Украину, что привело к задолженности в 1,1 млрд грн на одном из заводов.

Отмечается, что в период 2022-2023 годов эти предприятия экспортировали сырье на сумму примерно 853 млн долларов, 90% которого реализовывали за пределами Украины.

Детективы БЭБ провели обыски на этих заводах, ища финансовую документацию, остатки продукции и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

Сообщается, что расследование было начато по нарушению статьи 212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о "Никопольском заводе ферросплавов" и "Запорожском заводе ферросплавов".

Фото: БЭБ выявило неуплату налогов на двух заводах Украины (esbu.gov.ua)

Ранее стало известно, что БЭБ разоблачило незаконное производство жидкостей для электронных сигарет на сумму 45 млн гривен.