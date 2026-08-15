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Совладелец Fire Point намекнул на удар "Фламинго" по авиазаводу в Саратове

05:07 15.08.2026 Сб
1 мин
Один из создателей ракеты намекнул на удар, опубликовав видео запуска
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте попадания фиксируют сильнейший пожар (Getty Images)

В Саратове ночью 15 августа раздался взрыв и разгорелся пожар - местные жители публикуют кадры с места "атаки ракеты". За возможным ударом мог стоять авиационный завод "Авиакор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию одного из владельцев компании FirePoint Дениса Штиллермана в X.

Что известно о возможном ударе

Местные жители Саратова сообщают о взрыве и пожаре, публикуя видео с надписью "после атаки ракеты".

На возможную причастность ракеты "Фламинго" намекнул один из владельцев компании Fire Point Денис Штиллерман, выложивший в X видео с запуском ракеты.

Впрочем, действительно ли это было именно "Фламинго" - пока неизвестно.

Что за завод мог пострадать

По предварительным данным, целью могло стать предприятие "Авиакор" - авиационный завод, обеспечивающий российскую авиацию запчастями и участвовавший в модернизации бомбардировщиков.

15 августа в Нижегородской области раздались взрывы, под атакой могла оказаться "Саваслейка". Это не первый удар украинских дронов по военной и энергетической инфраструктуре России за последнее время.

В начале августа Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, аэродром "Энгельс" и нефтебазу в Калужской области, а спустя некоторое время мощные пожары вспыхнули и на военном аэродроме"Гвардейское" во временно оккупированном Крыму после серии громких взрывов.

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