Совладелец Fire Point намекнул на удар "Фламинго" по авиазаводу в Саратове

В Саратове ночью 15 августа раздался взрыв и разгорелся пожар - местные жители публикуют кадры с места "атаки ракеты". За возможным ударом мог стоять авиационный завод "Авиакор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию одного из владельцев компании FirePoint Дениса Штиллермана в X.
Что известно о возможном ударе
Местные жители Саратова сообщают о взрыве и пожаре, публикуя видео с надписью "после атаки ракеты".
На возможную причастность ракеты "Фламинго" намекнул один из владельцев компании Fire Point Денис Штиллерман, выложивший в X видео с запуском ракеты.
Впрочем, действительно ли это было именно "Фламинго" - пока неизвестно.
Что за завод мог пострадать
По предварительным данным, целью могло стать предприятие "Авиакор" - авиационный завод, обеспечивающий российскую авиацию запчастями и участвовавший в модернизации бомбардировщиков.
15 августа в Нижегородской области раздались взрывы, под атакой могла оказаться "Саваслейка". Это не первый удар украинских дронов по военной и энергетической инфраструктуре России за последнее время.
В начале августа Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, аэродром "Энгельс" и нефтебазу в Калужской области, а спустя некоторое время мощные пожары вспыхнули и на военном аэродроме"Гвардейское" во временно оккупированном Крыму после серии громких взрывов.