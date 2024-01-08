Сотрудников ТЦК в Тернополе будут судить за пытки мобилизованных. Им грозит тюрьма

Правоохранители закончили расследование в отношении двух сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернополя. Их обвиняют в пытках мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

Вечером 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

"Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, которые лежали на кроватях в ТЦК", - говорится в сообщении.

Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой - легкие.

В чем их обвиняют

Установлено, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие.

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Командира отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений

Обоим военным суд избрал меры пресечения - ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В октябре правоохранители сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского ТЦК и СП из-за избиений мобилизованных.

На следующий день стало известно, что Тернопольский городской районный суд решил поместить под ночной домашний арест двух сотрудников городского военкомата. Они избили двоих мужчин.