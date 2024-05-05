Сотрудника компании Трампа обвинили в мошенничестве и обмане сотен клиентов

Ведомство признало аудиторскую фирму BF Borgers CPA и ее владельца Бенджамина Боргерса "фиктивной аудиторской фирмой". Комиссия постановила, что с января 2021 года по июнь 2023 года компания и ее владелец сознательно не проводили аудиторские проверки и ежеквартальные обзоры, предусмотренные стандартами Совета по надзору за учетом публичных компаний.

В то же время, фирма вводила в заблуждение клиентов и утверждала, что ее работа соответствует стандартам Совета. Компания фальсифицировала аудиторские документы, а во включенных в более 500 представленных в комиссию отчетов публичных компаний утверждала, что аудит фирмы проводился в соответствии с такими стандартами.

Комиссия также сообщила, что BF Borgers выступала аудитором компании Trump Media и готовилась к слиянию с публичной подставной компанией Digital World Acquisition, которое завершилось в конце марта 2024 года.

Разоблаченные нарушения поставили под сомнение точность финансовой информации в тысячах отчетов клиентов, которых проверяла Borgers. Среди них - компания Trump Media, мажоритарным акционером которой является экс-президент Дональд Трамп.

Такие отчеты регулярно подаются в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и содержат важную информацию, которую инвесторы и аналитики используют для оценки компаний, которые выставляют акции для торгов на публичных рынках.

В пятницу, 3 мая, акции Trump Media, которой принадлежит соцсеть Трампа Truth Social, упали на 9%, сообщает CNBC.

По результатам проверки, BF Borgers и ее владелец Бенджамин Боргерс согласились на пожизненное отстранение от бухгалтерской практики. Также фирма согласилась уплатить штраф в размере 12 млн долларов, а Боргерс - штрафы на 2 млн долларов.