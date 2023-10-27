Сотрудничает с военными заводами РФ. Итальянскую компанию внесли в список спонсоров войны

Camozzi Group - международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена в 78 странах мира, в том числе в России.

Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в России являются заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины:

ОАО "Ижорские заводы";

ОАО "Коломенский завод";

ОАО "Силовые машины";

ОАО "НПК "Уралвагонзавод";

холдинг "ПетрозаводскМаш".

Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии РФ сотрудничает с подсанкционным AT "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод", контролируемым подсанкционными российскими олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Кроме того, известно, что, несмотря на российскую оккупацию, до сих пор работает "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" во временно захваченном Симферополе.

Так, на вебсайте российской компании "ВПК Конкордия" указано: "Компания ВПК - официальный дилер Camozzi. Наше представительство Camozzi Симферополь - это место, где вы можете купить оборудование Камоцци по лучшей цене в Симферополе!".

В то же время сама компания Camozzi на своем официальном сайте нигде не отмечает свою работу в Крыму, вероятно, опасаясь международного осуждения.

Как сообщается, в России Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика", имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 000 предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.

Следует отметить, что в Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне учредителей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин России Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.

Список международных спонсоров войны

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление. В список уже внесено около 30 международных компаний.

В частности, недавно в список попали американские корпорации PepsiCo и Mars. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.

Также НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в список международных спонсоров войны. Станки этих компаний РФ использует для производства оружия.