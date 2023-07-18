Сотрудничает с РФ. Дубайский гигант DP World внесли в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список международных спонсоров войны одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отметили в ведомстве, причиной такого решения является то, что компания усиливает сотрудничество с Россией. В частности, в прошлом месяце DP World подписала договор с российским "Росатомом" насчет развития Северного морского пути.

Протяженность Северного морского пути якобы составит более 5,6 тысяч км, от Мурманска до Владивостока вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов

Как заявлял российский премьер Михаил Мишустин, такое сотрудничество дополнительно принесет в бюджет страны-агрессора около 20 триллионов рублей (224 млрд долларов). Эти средства Россия, в частности, будет использовать для финансирования войны против Украины.

"Стратегическое сотрудничество Росатома и DP World будет способствовать транзиту товаров в РФ в обход санкций, учитывая, что “Росатом” на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации. Кроме того, по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие", - подчеркивают в ведомстве.

В НАПК напомнили, что именно "Росатом" сейчас контролирует временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

DP World также активна и в Украине: в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту, благодаря чему владеет достаточной информацией о состоянии отрасли морских перевозок в Украине из-за агрессии РФ. Также DP World осуществляет перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора".

Напомним, Украина еще в 2021 году хотела активно сотрудничать с компанией DP World. Президент Владимир Зеленский встречался с ее главным исполнительным директором, чтобы усилить сотрудничество.

В частности, компания могла построить в Одессе гавань для яхт и катеров.